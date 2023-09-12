Steam святкує 20-ту річницю: від суперечок до домінування в ігровій індустрії

Steam, популярна цифрова платформа розповсюдження відеоігор, святкує своє 20-річчя. Запущений 12 вересня 2003 року, Steam спочатку зіткнувся з негативною реакцією комп’ютерних геймерів, які вбачали в ньому загрозу браузерам багатокористувацьких серверів і фізичним дискам. Однак випуск Half-Life 2 від Valve, для гри в який був потрібен Steam, виявився величезним успіхом і проклав шлях для домінування Steam в галузі.

Незважаючи на початковий скептицизм, видавці ігор зрештою визнали цінність Steam і його величезну базу користувачів. Сьогодні великі видавці, такі як EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix і навіть Blizzard, прийняли Steam як де-факто ігрову платформу для ПК. Навіть Epic Games зі своїм Epic Games Store важко конкурувати з Steam, незважаючи на роздачу мільйонів доларів на безкоштовні ігри.

Кінцевою метою Valve із Steam було створення платформи для будь-якого розробника ігор, щоб охопити своїх гравців безпосередньо та створити їхню аудиторію. Протягом багатьох років Steam став основною платформою для відкриття інді-ігор, пропонуючи зручне місце для покупки та гри в ігри з постійними розпродажами та новими функціями.

Під час пандемії популярність Steam різко зросла: у січні в систему входили 10 мільйонів гравців одночасно. Крім того, нещодавній анонс Valve ігрового портативного комп’ютера Steam Deck привніс нове хвилювання в платформу та покращив її інтерфейс користувача.

Оскільки Steam святкує своє 20-річчя, він перетворився з суперечливого інструменту DRM на улюблений ігровий будинок для мільйонів комп’ютерних геймерів. Незважаючи на перші труднощі, Steam став символом процвітаючої цифрової дистрибуції в ігровій індустрії.

Джерело: The Verge, Шон Холлістер.