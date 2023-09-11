Starfield від Bethesda Game Studios пропонує захоплюючий досвід перестрілки в умовах нульової гравітації

Bethesda Game Studios отримала похвалу за свою бойову механіку в Starfield, а критики відзначили, що її зброя виглядає вагомою, точною та потужною. Значне покращення порівняно з легкою зброєю в серії Fallout. Однак видатною особливістю є можливість на початку гри взяти участь у захоплюючій перестрілці в умовах невагомості, яка демонструє бойову систему гри в найкращому вигляді.

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПОЙЛЕРА: наступні деталі побічного квесту космічної станції Almagest у Starfield.]

Дотримуючись лінії квестів «Богомол» по дорозі з Альфи Центавра, я відкрив зоряну систему Олімп і зустрів, здавалося б, звичайну радіальну космічну станцію поблизу планети Несой, яка називається «Око». Однак, коли я спробував зв’язатися зі станцією, відповіді не було, що викликало занепокоєння.

Піднявшись на станцію, я опинився в гламурному невагомому коридорі, керований виключно струменями мого рюкзака. Глянувши у вікна, я помітив уламки, що плавали всередині порожньої космічної станції, вказуючи на те, що щось пішло не так. Раптом повз пролетів Spacer, сигналізуючи про початок інтенсивної перестрілки. На рівні нижче спалахнув хаос.

Середовище невагомості заохочує агресивний геймплей, лише декоративна решітка відокремлює гравців від орди ворогів. Використання реактивного ранця має вирішальне значення для швидкого скорочення дистанції та ізоляції окремих супротивників. Гранати та дробовики ефективні для розгону злагодженого угруповання противника, який вміло користується прикриттям. Близькість дії до шлюзу посилює інтенсивність зіткнення, і навіть компаньйони ШІ, такі як робот Васко, приєднуються до дії.

Найбільше мене вразила виняткова система фізики. Компанія Bethesda успішно реалізувала ефекти ragdoll, розроблені для бою в умовах невагомості, що призвело до візуально приголомшливого та динамічного руху трупа, який може навіть забезпечити тимчасове прикриття.

Підсумовуючи, космічна станція «Альмагест» представляє чудову можливість на початку гри відчути насолоду від боїв у невагомості в Starfield. Якщо ви ще не вивчили його, обов’язково візьміть свою улюблену зброю та створіть надійну точку збереження. Вам захочеться повторити цю перестрілку кілька разів, щоб повною мірою оцінити бойові системи гри.

Пам'ятайте, що під час бою в нульовій швидкості майте на увазі, що ворота противника опущені.

Визначення:

– Невагомість: стан невагомості, який відчувають об’єкти та люди під час дії мінімальної сили тяжіння або без неї.

– Перестрілка: інтенсивна сутичка або конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї.

– Бойова механіка: системи та правила, що регулюють ігровий бій, включаючи механіку зброї, рух і тактику.

джерела:

– Багатокутник: https://www.polygon.com/reviews/123

– Bethesda Game Studios: https://bethesda.net/