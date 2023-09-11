За словами Тодда Говарда, керівника розробки Bethesda, Starfield отримає офіційну підтримку модів у 2024 році. Хоча конкретна дата випуску не була вказана, Говард натякнув, що підтримка модів, ймовірно, буде реалізована через Creation Kit, який раніше використовувався для Fallout. 4 і The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Підтримка модів дозволяє гравцям змінювати та налаштовувати гру, розширюючи її можливості. Говард зазначив: «Якщо моди будуть підтримані, ви зможете робити майже все, як і в наших попередніх іграх. Підтримка модів буде доступна наступного року, і ми також любимо моди, тому ми підемо ва-банк».

Creation Kits для Fallout 4 і Skyrim надали гравцям ті самі інструменти, які використовувала Bethesda для створення ігор. Це дозволило з більшою легкістю розробляти більш просунуті моди. Логічно припустити, що версія Creation Kit від Starfield буде випущена через рік після запуску гри, подібно до графіків випуску її попередників.

Незважаючи на відсутність офіційної підтримки модів, гравці вже створили безліч модів для Starfield. Вони варіюються від химерних і нетрадиційних творінь до більш практичних доповнень, таких як підтримка DLSS і повзунок поля зору. Гравці навіть розробили модифікацію, щоб усунути те, що IGN назвав «шокуюче поганою» системою управління запасами.

Хоча встановлення неофіційних модів може вимкнути досягнення в грі, спеціалізовані моддери знайшли способи обійти це обмеження. Вони внесли зміни, щоб відновити можливість заробляти досягнення навіть із встановленими модами.

Щоб дізнатися більше про встановлення модів для Starfield та інших аспектів гри, IGN пропонує вичерпний посібник Starfield. Крім того, шанувальники можуть ознайомитися з новими товарами Starfield, доступними в магазині IGN.

В огляді IGN Starfield отримав оцінку 7/10 із похвалою за широкі рольові квести та приємні бої. Незважаючи на труднощі, гра залишається привабливою.

Визначення:

– Підтримка модів: функція, яка дозволяє гравцям змінювати та налаштовувати гру, додаючи або змінюючи елементи.

– Creation Kit: набір інструментів, наданий Bethesda, який дозволяє гравцям розробляти модифікації, використовуючи ресурси та функції з гри.

джерела:

– Famitsu (Переклад IGN)

- IGN