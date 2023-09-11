Офіційна підтримка модів з’явиться в Starfield у 2024 році, підтверджує Тодд Ховард

У нещодавньому інтерв’ю Famitsu Тод Говард, директор і виконавчий продюсер Bethesda Game Studios, розповів, що офіційна підтримка модів, відома як Creation Kit, з’явиться в Starfield наступного року.

Підтримка модів була популярною функцією в останніх іграх Bethesda, таких як Skyrim і Fallout 4, дозволяючи гравцям легко створювати та встановлювати моди як на ПК, так і на консольних версіях ігор. Однак подробиць про підтримку модів Starfield досі було мало.

Коли його запитали про те, чого гравці можуть очікувати від модів у Starfield, Говард мимохідь згадав, що підтримка модів буде доступна у 2024 році, заявивши: «Нам це теж подобається, тому ми зробимо це у великій мірі».

Хоча залишається незрозумілим, що саме означає «робити це у великій мірі», коментар Говарда свідчить про те, що Bethesda має амбітні плани щодо підтримки модів у Starfield. У попередніх іграх підтримка модів дозволяла гравцям створювати унікальні враження від перетворення драконів на монстрів Macho Man Randy Savage у Skyrim до додавання параметрів діалогу у Fallout 4.

Оскільки шанувальники з нетерпінням чекають офіційної підтримки модів для Starfield, очікується, що в майбутньому буде розкрито більше деталей. Тим часом гравці можуть досліджувати космос без модифікацій або ознайомитися зі стратегічним посібником Starfield, щоб отримати допомогу.

Джерело: інтерв'ю Тодда Говарда з Famitsu

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