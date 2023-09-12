Spotify представляє персоналізований список відтворення «Daylist», який адаптується до вашого настрою

Spotify продовжує розширювати свою колекцію персоналізованих списків відтворення за допомогою останньої функції – денного списку. Цей список відтворення, що постійно розвивається, створено для адаптації до вашого настрою протягом дня, пропонуючи унікальний досвід прослуховування, адаптований для кожного користувача.

Приєднавшись до рядів Discovery Weekly, On Repeat і жанрових міксів, daylist — це список відтворення, який постійно оновлюється, і націлений на «кожну вашу версію». Список відтворення оновлюється кілька разів на день, додаючи нові треки та назви на основі вашої історії взаємодії з додатком Spotify.

Наприклад, якщо ви зазвичай слухаєте бадьору та веселу музику вранці, список днів може запропонувати список відтворення під назвою «поп-музика в спальні рано вранці». Окрім цих дивних субтитрів, ви можете розраховувати на відкриття нових треків і оновленої назви кожного разу, коли список відтворення оновлюється.

Ця нова функція базується на розумінні Spotify музичних метаданих, що дозволило запустити Niche Mixes на початку цього року. Спеціальні мікси дозволяли користувачам вводити певні види діяльності, настрої чи естетику, щоб отримати натомість налаштований список відтворення. За допомогою денного списку Spotify поєднує ці «вібрації» з вашими даними про використання Spotify, щоб створити повний список відтворення, який демонструє улюблену музику протягом дня.

Список відтворення часто оновлюється, включаючи «спеціальну музику та мікрожанри», які ви зазвичай транслюєте в певний час дня та тижня. Крім того, графіка денного списку адаптується відповідно до часу доби, переходячи від яскраво-жовтого відтінку вранці до кольорів заходу сонця ввечері та темнішого чорного для прослуховування пізно ввечері.

Крім того, daylist має вбудовану функцію обміну, призначену для соціальних мереж. Користувачі можуть легко поділитися готовим знімком екрана, персоналізованою наклейкою або настроюваною карткою спільного доступу, щоб продемонструвати свій щоденний список друзям і підписникам. Список відтворення також можна зберегти в бібліотеці користувача для зручного доступу.

Daylist запускається як для безкоштовних, так і для преміум-користувачів на англомовних ринках, зокрема в США, Канаді, Великобританії, Австралії, Новій Зеландії та Ірландії. Spotify планує розширити доступність для більшої кількості користувачів у всьому світі в найближчі місяці.

джерело:

– Spotify (конкретної URL-адреси не надано)