За чутками, в iPhone 15 Pro буде кнопка дії замість перемикача звуку

Очікується, що майбутній флагманський смартфон Apple, iPhone 15 Pro, матиме кнопку дії замість перемикача вимкнення звуку, згідно з просоченим зображенням, яке з’явилося в мережі за кілька годин до офіційного дебюту телефону разом із iPhone 15 Pro Max на презентації Apple Wonderlust. подія. Зображення, яке просочилося, опубліковане відомим виробником чохлів для смартфонів, показує третю кнопку над клавішею регулювання гучності, яка замінює традиційний перемикач відключення звуку, який Apple використовувала на своїх iPhone протягом багатьох років.

Цей слух збігається з попередніми повідомленнями про те, що моделі Pro лінійки iPhone 15 будуть оснащені кнопкою дії, подібною до Apple Watch Ultra, які були випущені минулого року. Виробник чохлів Spigen, здається, підтвердив існування цієї нової кнопки, поділившись зображенням чохла для смартфона, який містить її.

Це не перший раз, коли кнопка дії просочується. У червні на Weibo були опубліковані зображення захисних чохлів для iPhone 15 Pro, на яких зображена третя кнопка над клавішами гучності. Хоча Apple не робила жодних офіційних заяв про цю нову апаратну функцію, джерела вказують, що кнопка Action буде програмованою, дозволяючи користувачам виконувати різні завдання, такі як перемикання режимів фокусування, активація функцій доступності, використання ліхтарика або запуск камери.

Більше подробиць про кнопку «Дія» та інші функції iPhone 15 Pro буде розкрито під час презентаційної події від Apple «Wonderlust», яка розпочнеться сьогодні ввечері. Щоб бути в курсі події та її анонсів, ви можете відвідати Gadgets 360.

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