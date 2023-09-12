Specialized випускає новий дорожній велосипед Roubaix SL8 Endurance

Specialized представив останню версію свого популярного шосейного велосипеда Roubaix під назвою Roubaix SL8. Ця нова модель доступна в різних варіантах специфікацій і є наступником Tarmac SL8. Хоча попереднього Roubaix SL7 не було, Specialized хотів представити свої топові моделі під тією ж назвою.

Roubaix є опорою в лінійці Specialized протягом майже двох десятиліть завдяки рамі з вуглецевого волокна та інноваційній технології підвіски Futureshock. Він отримав популярність, коли Пітер Саган переміг на ньому в Париж-Рубе в 2016 році. Specialized стверджує, що Roubaix SL8 є найшвидшим велосипедом у категорії витривалих доріг, з оптимізованою аеродинамікою, яка усуває чотири Вати опору.

Для досягнення покращеної аеродинаміки Roubaix SL8 має нову форму вилки, переглянуту конструкцію нижньої труби та опущені опори сидінь. Specialized також зменшив вагу рами на 50 грамів завдяки оптимізації розташування вуглецевого волокна. Геометрія рами практично не змінилася, за винятком збільшення висоти спереду на 10 мм для встановлення нової системи підвіски Future Shock.

Говорячи про Future Shock, Roubaix SL8 представляє абсолютно нову платформу Future Shock 3.0. Ця система передньої підвіски забезпечує 20 мм ходу та 30 мм регулювання висоти купи, підвищуючи комфорт і відповідність. Він поставляється в трьох рівнях специфікацій і пропонує п’ять розмірів пружин і додаткові шайби попереднього навантаження для налаштування. Верхній агрегат 3.3 має гідравлічне демпфування для більш плавної їзди, тоді як агрегати 3.2 мають попередньо встановлене стиснення для максимальної плавності. Блоки 3.1 мають регульований попередній натяг.

Щоб створити збалансоване відчуття під час їзди, Specialized розробила конструкцію підсідельного штиря Pavé та затиску підсідельного штиря, відому як технологія Aftershock. Карбоновий шар підсідельного штиря зменшує удари та вібрацію, покращуючи передачу потужності. За даними Specialized, Roubaix SL8 забезпечує на 53% менше початкових ударів об кермо порівняно з іншими дорожніми велосипедами.

Roubaix SL8 доступний у семи моделях, причому версія S-Works оснащена групсетом Sram Red AXS і колісною парою Roval Terra CLX II. Також доступний набір фреймів S-Works для власних збірок. Решта моделей поставляються в різних варіантах фарбування та мають суміш компонентів Shimano та Sram.

Загалом Specialized Roubaix SL8 представляє значне вдосконалення аеродинаміки, технології підвіски та комфорту їзди, що робить його ідеальним вибором для велосипедистів, орієнтованих на витривалість.

Визначення:

– Шосейний велосипед Endurance: тип шосейного велосипеда, призначеного для поїздок на великі відстані, що забезпечує комфорт і стабільність.

– Технологія підвіски Futureshock: система передньої підвіски, яка поглинає удари та вібрацію для більш плавної їзди.

– Укладання вуглецевого волокна: розташування та орієнтація листів вуглецевого волокна в композитному матеріалі, що впливає на загальну міцність і жорсткість рами.

– Аеродинаміка: дослідження того, як повітря обтікає об’єкти, наприклад велосипед, щоб зменшити опір і підвищити продуктивність.

Джерела: спец