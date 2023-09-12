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Пошук морських істот у сьогоднішньому кросворді

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Пошук морських істот у сьогоднішньому кросворді

Сьогоднішній кросворд, створений Еллою Дершовіц, містить розумну тему, засновану на водних мешканців. Показник на 37-Across, «Aquatic denizen», служить фонетичною підказкою до слів, обведених у головоломку. Однак це не просто морські істоти; усі вони є істотами, імена яких можна знайти, прослідкувавши за формою літери С зверху вниз, використовуючи обведені літери. Деякі приклади включають морську губку та морського їжака. Не поспішайте і подивіться, скільки морських істот ви можете ідентифікувати!

Розгадуючи кросворд, ви можете натрапити на хитрі підказки. Наприклад, 15A стосується найпопулярнішого японського серіалу манги та аніме NARUTO. 50A, ІДІОМИ, можуть бути проблемою для перекладачів, оскільки вони покладаються на образні або передані тлумачення мови. Подібним чином, «Похилі колони» 16D? відноситься до OP-EDS, які є редакційними, а не архітектурними. Крім того, 25D підказки LACES UP, що робиться, щоб підготуватися до катання, а 39D EMPTY SET — це математична група без елементів.

Не хвилюйтеся, якщо вам важко вирішити п’ятничні головоломки. Крістіна Айверсон, редактор головоломок, пропонує інформаційний бюлетень Easy Mode, який надсилає п’ятничний кросворд із більш доступними підказками прямо до вашої скриньки. Таким чином ви можете потренуватися та поступово стати більш впевненим у розв’язанні цих складніших головоломок. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб подати свій власний кросворд до The New York Times, у них є відкрита система подання, яка дозволяє надсилати свої головоломки онлайн.

Джерело: кросворд Елли Дершовіц та інформаційний бюлетень The New York Times Easy Mode.

By Габріель Бота

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