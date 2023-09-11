MTV співпрацює зі Snapchat для голосування на Video Music Awards

MTV співпрацює зі Snapchat, щоб дозволити користувачам голосувати за категорію Video Music Awards через функцію Snapchat Lenses. Використовуючи Camera Kit від Snap, розважальна компанія інтегрує досвід на основі доповненої реальності (AR) у шоу нагородження. Після вибору трьох фіналістів для категорії «Кращий новий виконавець» користувачі можуть використовувати спеціальну лінзу, створену Saucealitos, щоб віддати свої голоси, сигналізуючи одному, двом або трьом пальцями, щоб вибрати виконавця. Хоча залишається невизначеним, чи матиме кількість голосів, отриманих через Snapchat, значний вплив на остаточний підрахунок, вони будуть включені в загальний підрахунок.

На додаток до функції голосування, MTV також оголосило, що AR Moonperson з’являтиметься під час прямої трансляції POV VMA із селфі, надісланими фанатами. Раніше розважальна компанія використовувала традиційний метод, коли люди надсилали селфі через форму перед подією. Цього року користувачі також можуть спробувати ефект AR Moonperson, який проектує Moonperson у їхні власні домівки. Вибравши селфі зі своєї камери, вони зможуть спостерігати, як Місячна людина ширяє навколо, а її обличчя видно в козирку.

Snapchat, популярний переважно серед вікової групи від 13 до 24 років, є ідеальною платформою для цільової аудиторії MTV. Незважаючи на те, що Snapchat показав минулорічні VMA на своїй сторінці Stories, ця співпраця знаменує собою перше офіційне партнерство між Snapchat і MTV для шоу нагородження. Snapchat раніше співпрацював з музичними фестивалями, артистами в турах і спортивних турнірах, щоб представити шанувальникам досвід AR.

Snap, материнська компанія Snapchat, все більше зосереджується на фірмових рішеннях для камер і на основі AR, щоб збільшити дохід. У березні компанія запустила AR Enterprise Services (ARES), пропонуючи такі інструменти, як AR Try-On і 3D-перегляд продуктів. У квітні Snap представила продукт AR Mirrors під ARES, що дозволяє брендам інтегрувати свої технології у фізичний простір. Завдяки співпраці з Live Nation і музичними фестивалями Snap продовжує розширювати свій досвід AR, щоб залучати користувачів інноваційними способами.

джерела:

– MTV

– Партнерство Snap x MTV