AirPods Pro другого покоління Apple перемикають на USB-C для зарядного футляра

Apple оголосила під час заходу iPhone 15, що AirPods Pro другого покоління тепер постачатимуть із зарядним футляром USB-C. Це суттєва зміна, оскільки це означає, що AirPods Pro тепер використовуватимуть той самий зарядний пристрій, що й iPad і MacBook, що дозволяє користувачам використовувати будь-який доступний кабель USB-C. Компактний розмір і ємність батареї AirPods Pro сумісні з рядом кабелів USB-C, забезпечуючи зручність для користувачів.

Крім того, нові AirPods Pro продовжуватимуть підтримувати бездротову зарядку, надаючи користувачам можливість заряджати свої навушники без кабелів. Що стосується захисту, відбулося невелике покращення пило- та водостійкості AirPods Pro. Тепер вони мають рейтинг IP54, який забезпечує певний захист від частинок пилу та бризок води. Однак користувачам слід уникати занурення AirPods Pro у воду.

Хоча поки що немає новин про те, коли інші версії AirPods підуть цим прикладом, очікується, що цей перехід на USB-C буде прийнято в майбутніх моделях. Ціна нових AirPods Pro залишиться на рівні 249 доларів у США та 30 інших країнах, і їх можна буде придбати з 22 вересня.

Загалом цей перехід на зарядку через USB-C для AirPods Pro другого покоління забезпечує більшу сумісність і зручність для користувачів, а також покращений захист від пилу та води. Apple продовжує вдосконалювати свою продукцію, щоб задовольняти зростаючі потреби своїх клієнтів.

Джерела: Подія Apple – презентація iPhone 15