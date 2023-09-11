Samsung Galaxy Buds 2 Pro зі знижкою до шкільного сезону

До уваги всіх любителів навушників! Samsung пропонує фантастичну пропозицію на Galaxy Buds 2 Pro саме вчасно до сезону повернення до школи. Наразі бездротові навушники продаються зі знижкою 23%, що знизило ціну з 230 до 178 доларів. Це найнижча ціна, яку ми бачили з Чорної п’ятниці. Що ще краще, так це те, що всі три кольори Galaxy Buds 2 Pro включені в розпродаж, причому біла модель коштує на один долар дешевше, ніж графітовий і буро-фіолетовий варіанти.

Galaxy Buds 2 Pro є значним покращенням у порівнянні з попередніми моделями. У попередніх версіях, таких як Galaxy Buds Live, не було ефективного шумозаглушення, тоді як оригінальні Galaxy Buds Pro мали проблеми з блокуванням звуку та якістю. У нашому огляді ми присудили Galaxy Buds 2 Pro 86 балів, вихваляючи їх покращені можливості шумозаглушення та покращену посадку. Термін служби батареї, який вистачає приблизно на п’ять годин безперервного прослуховування, залишається таким же, як і у його попередника. Якість дзвінків також залишилася стабільною.

Ці Galaxy Buds 2 Pro зі знижкою є частиною події Samsung «Розумний дім» на Amazon, яка включає інші цікаві пропозиції. Наприклад, 49-дюймовий ігровий монітор Odyssey G9 наразі має знижку на 29 відсотків із 1,400 доларів США до 1,000 доларів США. Крім того, Galaxy Watch 5 40mm LTE доступний за зниженою ціною 230 доларів США з 330 доларів США. Інші гаджети Samsung, такі як мобільний телефон Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition і карта пам’яті microSD Pro Ultimate, також зараз у продажу.

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джерела:

– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro зі знижкою на сезон повернення до школи