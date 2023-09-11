Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Samsung Galaxy Buds 2 Pro зі знижкою до шкільного сезону

ByВікі Ставропулу

Вересень 11, 2023
Samsung Galaxy Buds 2 Pro зі знижкою до шкільного сезону

До уваги всіх любителів навушників! Samsung пропонує фантастичну пропозицію на Galaxy Buds 2 Pro саме вчасно до сезону повернення до школи. Наразі бездротові навушники продаються зі знижкою 23%, що знизило ціну з 230 до 178 доларів. Це найнижча ціна, яку ми бачили з Чорної п’ятниці. Що ще краще, так це те, що всі три кольори Galaxy Buds 2 Pro включені в розпродаж, причому біла модель коштує на один долар дешевше, ніж графітовий і буро-фіолетовий варіанти.

Galaxy Buds 2 Pro є значним покращенням у порівнянні з попередніми моделями. У попередніх версіях, таких як Galaxy Buds Live, не було ефективного шумозаглушення, тоді як оригінальні Galaxy Buds Pro мали проблеми з блокуванням звуку та якістю. У нашому огляді ми присудили Galaxy Buds 2 Pro 86 балів, вихваляючи їх покращені можливості шумозаглушення та покращену посадку. Термін служби батареї, який вистачає приблизно на п’ять годин безперервного прослуховування, залишається таким же, як і у його попередника. Якість дзвінків також залишилася стабільною.

Ці Galaxy Buds 2 Pro зі знижкою є частиною події Samsung «Розумний дім» на Amazon, яка включає інші цікаві пропозиції. Наприклад, 49-дюймовий ігровий монітор Odyssey G9 наразі має знижку на 29 відсотків із 1,400 доларів США до 1,000 доларів США. Крім того, Galaxy Watch 5 40mm LTE доступний за зниженою ціною 230 доларів США з 330 доларів США. Інші гаджети Samsung, такі як мобільний телефон Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition і карта пам’яті microSD Pro Ultimate, також зараз у продажу.

Якщо ви не хочете пропустити останні технічні пропозиції та поради щодо купівлі, обов’язково стежте за @EngadgetDeals у Twitter і підпишіться на інформаційний бюлетень Engadget Deals.

джерела:

– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro зі знижкою на сезон повернення до школи

By Вікі Ставропулу

Схожі теми

Технологія

WhatsApp спростовує повідомлення про запровадження реклами та запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Технологія

Bose представляє нову лінійку навушників QuietComfort Ultra

Вересень 15, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

Технологія

WhatsApp спростовує повідомлення про запровадження реклами та запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Bose представляє нову лінійку навушників QuietComfort Ultra

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Новини

Оновлення Cyberpunk 2077 2.0 представляє нові переваги дерева навичок, натхненні аніме Cyberpunk: Edgerunners

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі