Чутки про Nintendo Switch 2: демо-версія Breath of the Wild показала покращену графіку та час завантаження

Нещодавно поширювалися чутки про наступну консоль Nintendo під умовною назвою «Switch 2». Згідно зі звітами Eurogamer і VGC, вибрані розробники мали можливість продемонструвати консоль під час Gamescom 2023. Демонстрація включала покращену версію The Legend of Zelda: Breath of the Wild, хоча на той момент не було надано конкретних удосконалень.

З нещодавнього подкасту Nate the Hate з’явилися нові чутки про подробиці. Ведучий стверджував, що технічна демонстрація Gamescom продемонструвала Breath of the Wild, що працює зі швидкістю 4K 60 кадрів в секунду, причому помітним покращенням було викорінення часу завантаження. Важливо пояснити, що ці чутки не означають, що назву запуску Switch буде перевипущено з наступним апаратним забезпеченням. Швидше, це було використано для демонстрації технічного прогресу наступника.

Є також твердження, що в технічній демонстрації використовувався DLSS 3.5, технологія масштабування ШІ в реальному часі Nvidia. Однак невідомо, чи використовувався в демонстрації повний набір функцій версії 3.5, наприклад генерація кадрів. Включення DLSS було темою спекуляцій щодо наступника Switch протягом кількох років, і згадка про версію 3.5, безумовно, інтригує.

Під час розмови в подкасті ведучий згадав, що можливою датою є березень 2024 року, хоча незрозуміло, чи це стосується дати відкриття чи випуску. Попередні чутки на початку цього року передбачали вихід Switch 2024 наприкінці 2 року.

Важливо зазначити, що наразі ці чутки офіційно не підтверджені Nintendo. Інформація ґрунтується на джерелах і чутках. Крім того, якщо ці специфікації точні, важливо враховувати, що технічна демонстрація, показана на Gamescom, може не обов’язково відображати функції остаточної консолі.

Оскільки ці чутки продовжують поширюватися, цікаво міркувати про можливості покращеної версії Breath of the Wild на «Switch 2». Однак поки Nintendo не опублікує офіційні оголошення, ці чутки слід сприймати з недовірою.

