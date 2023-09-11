Компанія RR Donnelley & Sons розширює можливості цифрового друку за допомогою нової однопрохідної цифрової преси

Компанія RR Donnelley & Sons (RRD), провідний світовий постачальник рішень для маркетингу, упаковки, друку та ланцюгів поставок, оголосила про встановлення однопрохідного цифрового струменевого принтера EFI Nozomi C18000 Plus. Очікується, що це нове доповнення буде введено в експлуатацію на заводі RRD Packaging поблизу Мілуокі, штат Вісконсін, восени 2023 року. Встановлення преса Nozomi C18000 Plus дозволить RRD скоротити час виходу на ринок на 25%, максимізувати колір і варіанти дизайну, і віддавайте пріоритет довготривалості на широкоформатних тиражах різних підкладок.

Машина Nozomi C18000 Plus забезпечує виробництво великого тиражу зі швидкістю в три-п’ять разів вищою, ніж традиційні надширокоформатні принтери. Він також прискорює налаштування нового завдання, друкує до шести кольорів і працює постійно без перерв. Ця нова преса узгоджується з прагненням RRD надавати високоякісні результати брендам, яким потрібні вивіски та дисплеї для роздрібної торгівлі, виготовлені з різних матеріалів.

У своєму звіті про реальність (не)упакування за 2023 рік RRD виявив, що для 90% осіб, які приймають рішення, екологічність залишається ключовим фактором у прийнятті рішень щодо упаковки та етикетки. Тому RRD прагне підтримати зусилля своїх клієнтів щодо сталого розвитку шляхом встановлення преса Nozomi C18000 Plus. У цій машині використовуються стійкі світлодіодні ультрафіолетові чорнила, що забезпечує більш надійний друк із меншою кількістю відходів і зменшує споживання енергії в чотири рази порівняно з іншими цифровими друкарськими машинами.

Ліза Прютт, президент підрозділу Packaging & Labels Solutions у RRD, висловила відданість компанії інвестуванню в нові технології, які забезпечують цінність і перевищують очікування клієнтів. Використовуючи передову технологію друку, друкарська машина Nozomi C18000 Plus пропонує чорнила, які не тріскаються під час згинання чи згинання, широкий вибір носіїв, а також швидкі, точні та повторювані процеси. УФ-світлодіодні фарби надають клієнтам RRD широку палітру яскравих кольорів, розширюючи можливості дизайну.

За допомогою преса Nozomi C18000 Plus RRD може донести повне повідомлення бренду до клієнтів за допомогою брендування та вивісок, видимих ​​на упаковках або вітринах у магазинах. Окрім друку, пропозиція RRD включає в себе такі функції, як покриття до та після друку та фінішна обробка висіканням, що дозволяє створити індивідуальне та комплексне рішення для потреб клієнта в дизайні та друку.

Щоб дізнатися більше про розширені можливості широкоформатного друку RRD, відвідайте їхній стенд на виставці PACK EXPO у Лас-Вегасі або зв’яжіться з Тоддом Арнеттом, старшим директором із продажів рекламних табличок і дисплеїв, роздрібних рішень RRD.

Джерело: *Business Wire*