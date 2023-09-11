30XX: Гідна шана Mega Man X

Можливо, Capcom скоротила виробництво нових ігор у франшизі Mega Man, але Battery Staple Games підтримує дух серії своїм останнім випуском, 30XX. Ця гра roguelite побудована на своїй попередниці, 20XX, пропонуючи загальне покращення та гідну шану улюбленого Mega Man X.

Ігровий процес у 30XX відповідає шаблону класичної серії Mega Man X. Гравці біжать і стріляють через вісім тематичних рівнів, кожен з яких закінчується складною битвою з босом. По дорозі вони збирають нову зброю та здібності після перемоги над кожним босом. Однак унікальна особливість 30XX полягає в тому, що рівні генеруються процедурно, що забезпечує різний досвід під час кожного запуску. Також доступні численні оновлення, які допоможуть збалансувати шанси. Гравці можуть вибирати між двома ігровими персонажами, Ейсом і Ніною, які відображають знакових персонажів Зеро і Ікс із серії Mega Man X.

Однією з видатних особливостей 30XX є його плавне та чутливе керування. Цей рівень точності є вирішальним у грі, яка значною мірою залежить від майстерності та точності. Незважаючи на швидкий темп дії, у грі зберігається постійна частота кадрів і технологія руху, яка виглядає видатно. Персонажі спритні й можуть легко долати точні перешкоди.

На кожному етапі гравці можуть виявити «Ауги», які підвищують здібності їхнього персонажа протягом пробігу. Ці Augs варіюються від збільшення потужності шкоди до створення щитів, які поглинають шкоду. Маючи приблизно 240 серпень, щоб відкрити, гравці мають широкі можливості експериментувати з різними варіантами збірки. Крім того, гравці можуть знайти «ядра», які є елементами броні, які надають нові здібності, наприклад подвійні стрибки або короткі наведення. Вони стають необхідними для виживання на наступних етапах гри.

Коли гравці неминуче програють пробіжку, вони повертаються в центр і можуть витратити валюту під назвою Memoria на постійні оновлення. Ці покращення варіюються від початкового покращення здоров’я та енергії до отримання додаткових рівнів після перемоги над босом. Ця мета-система прогресу вирівнює ігрове поле та додає ще одну мету, до якої гравці повинні прагнути.

30XX представляє новий режим під назвою Mega Mode, який пропонує більш традиційний досвід роботи на платформі. Хоча рівні все ще генеруються випадковим чином, наступні спроби після невдачі дозволяють гравцям щоразу проходити один і той самий етап. Ця функція дозволяє гравцям тренуватися та вивчати схеми рівнів, що робить її більш зручною для тих, хто віддає перевагу менш випадковому досвіду.

На додаток до одиночної гри, 30XX пропонує кооперативний режим як для дивана, так і для багатокористувацьких мережевих ігор. Хоча продуктивність може трохи погіршитися, радість від наявності додаткового персонажа, щоб збирати смаколики та перемагати босів, переважує будь-які незначні невдачі. Існує також режим спільноти, де гравці можуть насолоджуватися рівнями, розробленими іншими гравцями, надаючи додатковий вміст і безмежні можливості.