Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Колишній мета-лідер приєднується до Brand Experience Agency Reunion як партнер-креатив

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Колишній мета-лідер приєднується до Brand Experience Agency Reunion як партнер-креатив

Reunion, стартап-агентство з розробки брендів, оголосило, що колишній керівник Metaverse APAC Оллі Бістон приєднався до компанії як творчий партнер. Beeston має багатий досвід у розробці традиційних фільмів, віртуального виробництва, VR, WebXR, AR, а також фірмового контенту для провідних брендів, таких як Hyundai, Cadbury, Adore Beauty та Oculus від Meta.

До своєї ролі в Meta Бістон працював ACD в Clemenger BBDO, де брав участь у видатних кампаніях для V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's і TAB.

Команда Reunion висловила своє захоплення тим, що Бістон приєднався до агентства, підкресливши, що його послужний список ідеально узгоджується з їх орієнтацією на дані та клієнта. Співгенеральний директор Джастін Хінд заявив: «Його перевірена репутація відображає нашу відданість стратегіям, що керуються даними, і ініціативам, орієнтованим на клієнта».

Бістон висловив свій ентузіазм щодо приєднання до Reunion, зазначивши, що підхід агентства, орієнтований на клієнтів і орієнтований на дані, добре підходить для потреб сучасної аудиторії, що постійно розвиваються. Він сказав: «Я дуже радий приєднатися до команди керівників Реюньйону і хочу взяти участь у розробці ідей, які не тільки привертають увагу, але й сприяють значущому залученню як аудиторії, так і брендів».

Reunion була заснована Джастіном Хіндом і Стівеном Ноулзом, які мають великий досвід маркетингу ефективності та консалтингу з цифрової трансформації. Вони прагнуть співпрацювати з амбіційними клієнтами, які прагнуть підвищити доступність свого бренду та залучення в усіх точках взаємодії та каналах.

джерела: [Джерело 1, Джерело 2]

Визначення:
1. Метавсесвіт: колективний віртуальний спільний простір, створений конвергенцією віртуально вдосконаленої фізичної реальності та фізично постійної віртуальної реальності.
2. APAC: Азіатсько-Тихоокеанський регіон, що включає країни Східної Азії, Південної Азії, Південно-Східної Азії та Океанії.
3. ACD: асоційований креативний директор, роль у рекламних і маркетингових агентствах, яка передбачає нагляд і керівництво творчим процесом.
4. Clemenger BBDO: австралійська рекламна агенція з глобальною присутністю, яка пропонує послуги з креативного, брендингового та цифрового маркетингу.
5. Oculus: Бренд гарнітур віртуальної реальності, розроблений і виготовлений компанією Meta, раніше відомою як Facebook Technologies.

джерела:
– [Джерело 1]
– [Джерело 2]

By Габріель Бота

Схожі теми

Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Технологія

Bose представляє нову лінійку навушників QuietComfort Ultra

Вересень 15, 2023 Габріель Бота
Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Bose представляє нову лінійку навушників QuietComfort Ultra

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Новини

Оновлення Cyberpunk 2077 2.0 представляє нові переваги дерева навичок, натхненні аніме Cyberpunk: Edgerunners

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі