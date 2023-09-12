Колишній мета-лідер приєднується до Brand Experience Agency Reunion як партнер-креатив

Reunion, стартап-агентство з розробки брендів, оголосило, що колишній керівник Metaverse APAC Оллі Бістон приєднався до компанії як творчий партнер. Beeston має багатий досвід у розробці традиційних фільмів, віртуального виробництва, VR, WebXR, AR, а також фірмового контенту для провідних брендів, таких як Hyundai, Cadbury, Adore Beauty та Oculus від Meta.

До своєї ролі в Meta Бістон працював ACD в Clemenger BBDO, де брав участь у видатних кампаніях для V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's і TAB.

Команда Reunion висловила своє захоплення тим, що Бістон приєднався до агентства, підкресливши, що його послужний список ідеально узгоджується з їх орієнтацією на дані та клієнта. Співгенеральний директор Джастін Хінд заявив: «Його перевірена репутація відображає нашу відданість стратегіям, що керуються даними, і ініціативам, орієнтованим на клієнта».

Бістон висловив свій ентузіазм щодо приєднання до Reunion, зазначивши, що підхід агентства, орієнтований на клієнтів і орієнтований на дані, добре підходить для потреб сучасної аудиторії, що постійно розвиваються. Він сказав: «Я дуже радий приєднатися до команди керівників Реюньйону і хочу взяти участь у розробці ідей, які не тільки привертають увагу, але й сприяють значущому залученню як аудиторії, так і брендів».

Reunion була заснована Джастіном Хіндом і Стівеном Ноулзом, які мають великий досвід маркетингу ефективності та консалтингу з цифрової трансформації. Вони прагнуть співпрацювати з амбіційними клієнтами, які прагнуть підвищити доступність свого бренду та залучення в усіх точках взаємодії та каналах.

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Визначення:

1. Метавсесвіт: колективний віртуальний спільний простір, створений конвергенцією віртуально вдосконаленої фізичної реальності та фізично постійної віртуальної реальності.

2. APAC: Азіатсько-Тихоокеанський регіон, що включає країни Східної Азії, Південної Азії, Південно-Східної Азії та Океанії.

3. ACD: асоційований креативний директор, роль у рекламних і маркетингових агентствах, яка передбачає нагляд і керівництво творчим процесом.

4. Clemenger BBDO: австралійська рекламна агенція з глобальною присутністю, яка пропонує послуги з креативного, брендингового та цифрового маркетингу.

5. Oculus: Бренд гарнітур віртуальної реальності, розроблений і виготовлений компанією Meta, раніше відомою як Facebook Technologies.

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– [Джерело 2]