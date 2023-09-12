Apple оголошує про вихід основних ігор на iPhone

Нещодавня подія Apple для iPhone продемонструвала кілька захоплюючих новин для геймерів, оскільки технічний гігант оголосив, що такі великі ігри, як ремейк Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage та The Division Resurgence, будуть доступні на iPhone 15 Pro. пізніше цього року та на початку 2024 року.

Завдяки поширенню хмарних ігор тепер можна грати в комп’ютерні та консольні ігри на мобільних пристроях. Однак, оскільки ці ігри транслюються на телефон, гравці залежать від швидкості Інтернету для плавної гри. Новітні процесори Apple, такі як чіпи серії M1 і M2, зробили ігри на ноутбуках більш можливими, і компанія раніше демонструвала їх можливості під час виступів. Однак розробники ігор не наважувалися прийняти заяви Apple про задоволення геймерів на Mac. З іншого боку, iPhone має велику базу користувачів, які активно грають в ігри, що робить його привабливою платформою для випусків AAA.

Майбутня доступність таких основних ігор, як Assassin's Creed Mirage, яка планується запустити на консолях і ПК 5 жовтня, на iPhone на початку 2024 року, є важливою віхою. Завдяки периферійним пристроям, таким як контролер Kishi від Razer, який покращує ігровий досвід на мобільних пристроях, гравці матимуть бездоганний спосіб насолоджуватися цими іграми на своїх телефонах. Ігри Resident Evil і Death Stranding також планується випустити на iPhone 15 Pro і Pro Max пізніше цього року.

Загалом, оголошення Apple знаменує собою важливий крок у напрямку перенесення ігрового досвіду консолей і ПК на мобільні пристрої. Оскільки інтерес до ігор на смартфонах зростає, гравці можуть насолоджуватися не лише звичайними пропозиціями мобільних ігор, але й високоякісними випусками AAA на своїх iPhone.

джерела:

– Еш Перріш, репортер із досвідом роботи у відеоіграх – Kotaku