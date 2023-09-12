Розуміння впливу інструментів співпраці на інновації в цифровому робочому місці

Інструменти для співпраці, такі як Slack і Teams, стали важливими на цифровому робочому місці, дозволяючи командам спілкуватися та працювати разом віддалено. Однак нове дослідження MIT Sloan Management Review підкреслює важливість розуміння того, як вибір, зроблений за допомогою цих інструментів, може вплинути на інновації.

Дослідження показало, що рішення створити приватну або публічну групу за допомогою інструментів для співпраці може налаштувати команди на різні шляхи до інновацій. За словами Wietske Van Osch, доцента Університету штату Мічиган, вибір між державними та приватними каналами може мати важливі наслідки для творчих результатів, досягнутих командами.

Співпраця в публічних каналах виявилася більш доречною для розвиваючої творчості, яка передбачає поєднання або розширення існуючих концепцій для отримання нових результатів. З іншого боку, руйнівна креативність, яка передбачає переосмислення проблем для пошуку нових рішень, швидше за все виникне в групах, які встановлюють спілкування приватним.

Однак дослідження також припускає, що невідповідність між цими шляхами може призвести до зупинки творчості. Щоб сприяти інноваціям, менеджери повинні мислити стратегічно та поєднувати різні функції інструментів співпраці з відповідними комунікаційними структурами.

Дослідження пропонує менеджерам розглянути три моменти:

1. Виберіть інструменти для співпраці, які дозволяють як публічні, так і приватні простори.

2. Знайти способи підтримки приватних груп і зробити знання в цих групах доступними для ширшої організації.

3. Об’єднайте різні групи, щоб створити кілька шляхів до різних типів творчості.

Лідерам важливо усвідомлювати, що універсального підходу до інновацій не існує. Бурку Булгурку, доцент Школи менеджменту Теда Роджерса Торонтського університету Метрополітен, наголошує на необхідності надати користувачам можливість охопити різні шляхи творчості та використовувати їх для максимального використання потенціалу цифрової робочої сили.

Загалом це дослідження підкреслює важливість невеликого вибору в інструментах співпраці для стимулювання інновацій у цифровому робочому місці. Розуміння унікальних шляхів, які ці інструменти відкривають для творчості, може допомогти менеджерам сприяти інноваціям і використовувати весь потенціал своїх команд.

Джерело: MIT Sloan Management Review

Визначення:

– Розвиваюча творчість: поєднання або розширення існуючих концепцій для отримання нових результатів.

– Підривна креативність: творче руйнування об’єкта чи проблеми з метою створення нової перспективи.

джерела:

– MIT Sloan Management Review: «Глибокий вплив невеликих виборів у цифровій співпраці» – [джерело]

– Wietske Van Osch – канадська кафедра досліджень корпоративних соціальних медіа та цифрової співпраці в HEC Montreal і доцент Університету штату Мічіган.

– Бурку Булгурку – доцент і науковий співробітник Rogers Cybersecure Catalyst у Школі менеджменту Теда Роджерса Університету Торонто.

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