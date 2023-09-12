Розпродаж Realme 5G: знижки та пропозиції на деякі смартфони

Розпродаж Realme 5G вже почався, пропонуючи клієнтам в Індії можливість значно заощадити на деяких смартфонах Realme 5G. Дати розпродажів — з 11 по 17 вересня, і клієнти можуть скористатися різними знижками та пропозиціями на такі смартфони, як Realme Narzo 60x, Realme 11 5G і Realme 11 Pro 5G.

Під час розпродажу клієнти можуть заощадити до рупій. 12,000 5 на покупку відповідного телефону Realme XNUMXG. Знижки включають миттєве зниження ціни, а також банківські пропозиції та обмінні угоди.

Однією з виділених пропозицій є миттєва знижка в розмірі рупій. 1,000 на нещодавно випущеному Realme Narzo 60x 5G. Цей смартфон, доступний у конфігураціях 4 ГБ + 128 ГБ і 6 ГБ + 128 ГБ оперативної пам'яті та пам'яті, можна придбати за рупій. 11,999 2. Крім того, покупці також можуть отримати 279-кратну винагороду в монетах на суму до рупій. 6 і безкоштовний XNUMX-місячний захист від пошкоджень екрана.

Серія Realme 11, включаючи Realme 11 5G, Realme 11 Pro і Realme 11 Pro+, також доступна за зниженими цінами. Realme 11 5G має знижку в рупій. 1,500, тоді як Realme 11 Pro і Realme 11 Pro+ мають знижку в розмірі рупій. 2,000. Покупці також можуть скористатися перевагами безкоштовної опції EMI для всіх варіантів цих смартфонів, ціна яких варіюється від рупій. 21,999 25,999 до рупій XNUMX XNUMX.

Серед інших смартфонів у продажу є Realme 11x 5G, який пропонується з безкоштовною опцією EMI, але без знижки. Він доступний у варіантах 6 ГБ + 128 ГБ і 8 ГБ + 128 ГБ оперативної пам'яті та пам'яті за ціною рупій. 14,999 15,999 і рупій XNUMX XNUMX відповідно.

Realme Narzo 60 5G і Realme Narzo 60 Pro 5G також отримують знижки в розмірі рупій. 1,300 і рупій 2,000 відповідно. Крім того, існує банківська знижка в розмірі рупій. 250 доступно для операцій з дебетовими та кредитними картками ICICI, Kotak Mahindra та Axis Bank.

Загалом розпродаж Realme 5G дає клієнтам можливість заощадити на високоякісних смартфонах із розширеними можливостями 5G. Зі знижками, пропозиціями та різними варіантами фінансування зараз чудовий час перейти на телефон Realme 5G.

джерела:

– [Джерело 1]

– [Джерело 2]