Razorpay купує стартап BillMe з цифрового виставлення рахунків, щоб покращити залучення клієнтів

Фінтех-єдиноріг Razorpay оголосив про придбання BillMe, стартапу з цифрових рахунків-фактур і залучення клієнтів. Стартап із Мумбаї розробив платформу, спрямовану на усунення паперових рахунків і підвищення доданої вартості для торговців за допомогою цифрового виставлення рахунків. Це вже восьме придбання Razorpay, яка розширює свій портфель після придбання Ezetap у серпні 2022 року.

Цим придбанням Razorpay прагне розширити можливості компаній за допомогою гібридної моделі, яка дозволить їм ефективніше взаємодіяти зі своїми клієнтами. Оскільки безконтактні та безконтактні режими взаємодії продовжують набирати популярність серед споживачів, Razorpay прагне використовувати можливості BillMe, щоб надати торговцям дуже персоналізований та інтерактивний досвід виставлення рахунків. Цифрові рахунки, створені Razorpay, пропонуватимуть такі функції, як варіанти зворотного зв’язку та опитування, що дозволить продавцям адаптувати свої стратегії залучення на основі вподобань споживачів.

BillMe, заснований у 2018 році, вже обслуговує понад 4,000 компаній, включаючи такі великі бренди, як McDonald's, Burger King, Decathlon і Cinepolis. Платформа дозволяє компаніям запустити цифрове виставлення рахунків менш ніж за 10 хвилин, спрощуючи процеси, які зазвичай займають набагато більше часу. Крім того, інформаційні панелі самообслуговування, надані BillMe, дають продавцям можливість аналізувати поведінку клієнтів, встановлювати власні правила кампанії та сприяти перехресним продажам і рекламним акціям.

Клієнти отримають вигоду від спрощеного та швидшого процесу оплати, який забезпечує цифрове виставлення рахунків. Їм більше не потрібно турбуватися про зберігання або отримання паперових купюр для подальшого використання. Натомість цифрові рахунки будуть легко доступними, і їх можна буде використовувати як багатовимірний інструмент для продавців, щоб краще розуміти, залучати та націлювати своїх клієнтів.

Razorpay бачить великий потенціал у світовому ринку цифрових квитанцій, обсяг якого, за прогнозами, досягне 2.3 мільярда доларів США до 2027 року. Включаючи пропозиції BillMe, Razorpay прагне допомогти компаніям виділитися шляхом підвищення залученості клієнтів, утримання клієнтів і зміцнення їхніх маркетингових можливостей. Це придбання узгоджується з баченням Razorpay стати надійним єдиним магазином для всіх платіжних рішень, що обслуговує підприємства будь-якого розміру.

Заснована в 2014 році, Razorpay вже надала платіжні технологічні рішення для понад 8 мільйонів компаній. Компанія отримала 817 мільйонів доларів фінансування від відомих інвесторів, таких як Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global і MasterCard. З додаванням BillMe Razorpay продовжує розширювати свій слід у фінтех-індустрії та зміцнює свої позиції провідного гравця в платіжному просторі.

джерела:

– Razorpay купує стартап BillMe, що займається виставленням цифрових рахунків: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html