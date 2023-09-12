Вражаючий відпочинок Star Fox Arwing у Starfield

У космічній рольовій грі Starfield від Bethesda з’явилася нова та надзвичайно вражаюча розваги космічного корабля. Натхненний улюбленим серіалом Star Fox, користувач соціальних мереж «BuckyArt1701» розробив нестандартний корабель на основі культової Arwing. Офіційний обліковий запис Starfield у соцмережі навіть оприлюднив кілька скріншотів цього чудового творіння.

Starfield поєднує в собі елементи класичних рольових ігор Bethesda із захоплюючими повітряними боями космічних кораблів. Можливість налаштувати свій корабель дозволяє гравцям створювати унікальні та впізнавані дизайни. З моменту його випуску шанувальники вже створили кораблі, натхненні Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica та The Expanse.

Хоча серіал Star Fox не бачив нових записів протягом тривалого часу, цей відпочинок Arwing у Starfield дозволяє шанувальникам тимчасово задовольнити своє бажання міжгалактичних пригод Фокса Макклауда. Для тих, хто хоче більше повітряних боїв у космосі на Nintendo Switch, чудовим вибором стане повернення до класичних ігор Star Fox через службу Switch Online.

Starfield швидко став найуспішнішою ігрою Bethesda на сьогоднішній день, оскільки протягом першого тижня до Constellation приєдналося понад шість мільйонів гравців. Для отримання додаткової інформації про гру, включаючи огляди та посібники, відвідайте наш рідний веб-сайт Pure Xbox.

Що ви думаєте про цей чудовий відпочинок Arwing у Starfield? Ви сподіваєтесь на нову гру Star Fox у майбутньому? Поділіться своїми думками нижче.

джерела:

– Чистий Xbox

– обліковий запис Xbox Twitter