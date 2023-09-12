Apple продовжила угоду з Qualcomm про використання модемних мікросхем 5G до 2026 року

Apple оголосила, що продовжить свою угоду з Qualcomm щодо використання її Snapdragon 5G Modem-RF Systems для запуску своїх смартфонів принаймні до 2026 року. Це означає, що Apple продовжить використовувати компоненти Qualcomm у своїх iPhone протягом наступних трьох років. Це рішення стало затримкою планів Apple щодо розробки власних модемних чіпів 5G, які планувалося представити в 2024 році.

Експерти розділилися щодо причин затримки Apple з розробкою власних чіпсетів. Деякі припускають, що для Apple створення власного стільникового модема складніше, ніж очікувалося, тоді як інші припускають, що проблеми з ланцюгом поставок спричиняють труднощі. Алехандро Каденас, асоційований віце-президент IDC, зазначив, що пріоритетом Apple є розробка власних наборів мікросхем і розірвання угоди з Qualcomm, але компанії потрібно більше часу, щоб забезпечити якість своєї альтернативи.

Хоча зусилля Apple щодо розробки власних чіпсетів 5G можуть тривати довше, ніж очікувалося, галузеві аналітики вважають, що компанія залишається відданою цьому виклику та виділяє значні ресурси на це завдання. Продовження угоди між Apple і Qualcomm забезпечує коротко- та середньострокову впевненість для обох компаній.

Є припущення, що оновлена ​​угода Apple з Qualcomm може бути пов’язана із зусиллями компанії щодо зміцнення ланцюгів поставок, зокрема через зростання проблем у Китаї. Можливо, Apple намагається диверсифікувати джерела своїх компонентів і зменшити залежність від одного постачальника.

Незалежно від причин затримки, це розширення розглядається як перемога для Qualcomm, оскільки Apple продовжує покладатися на свої компоненти. Деталі контракту не були оприлюднені, але вважається, що він схожий на угоду, досягнуту між двома компаніями в 2019 році після судових суперечок. У цій угоді Apple відкликала свої судові претензії проти Qualcomm і погодилася використовувати її чіпи в iPhone, що зрештою призвело до того, що Apple придбала бізнес модемів для смартфонів Intel.

Незважаючи на затримку, очікується, що Apple зрештою випустить власні модемні мікросхеми 5G, але терміни залишаються невизначеними.

джерела:

– Реєстр

– South China Morning Post