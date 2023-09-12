Qualcomm підписує нову угоду про постачання чіпів 5G для Apple до 2026 року

Qualcomm уклала нову угоду з Apple про постачання чіпів 5G для iPhone принаймні до 2026 року. Як провідний розробник модемних чіпів, які дозволяють телефонам підключатися до мобільних мереж передачі даних, Qualcomm раніше підписала угоду про постачання з Apple у 2019 році відповідно до резолюції. довготривалого судового спору між двома компаніями.

Поточна угода про постачання мікросхем між Qualcomm і Apple закінчується в цьому році, а це означає, що майбутні iPhone, які, як очікується, анонсує Apple, будуть останніми, випущеними в рамках цієї угоди. Однак нова угода гарантує, що Qualcomm продовжить надавати чіпи для телефонів Apple щороку до 2026 року.

На жаль, конкретні умови та вартість угоди Qualcomm не розголошує. Виробник мікросхем лише зазначив, що умови «подібні» до попередньої угоди про постачання. Крім того, патентна ліцензійна угода, підписана між Qualcomm і Apple у 2019 році, діятиме до 2025 року з можливістю продовження на два роки.

Хоча Apple активно працює над розробкою власної модемної технології та придбала модемний підрозділ Intel за 1 мільярд доларів у 2019 році, залишається незрозумілим, як швидко Apple планує перейти на використання власних чіпів. Qualcomm прогнозує, що до 2026 року лише п’ята частина iPhone від Apple буде використовувати її чіпи. Однак цей прогноз може виявитися консервативним, оскільки попередні прогнози Qualcomm щодо бізнесу з Apple у 2021 році були перевищені, оскільки всі моделі iPhone 14 були випущені минулого року. з використанням модемів Qualcomm.

Ця нова угода між Qualcomm і Apple має вирішальне значення для стратегії ланцюжка поставок Apple, особливо в світлі проблем, з якими вона стикається в Китаї. Зміцнення ланцюгів постачання за межами Китаю стало пріоритетом для Apple, і, схоже, компанія відкладає або скорочує плани щодо самостійного виробництва власних мікросхем у різних сферах.

Джерела: Qualcomm, Hargreaves Lansdown