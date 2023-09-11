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Qualcomm продовжила угоду про постачання Apple модемів 5G

ByРоберт Ендрю

Вересень 11, 2023
Qualcomm продовжила угоду про постачання Apple модемів 5G

Компанія Qualcomm оголосила про продовження угоди щодо постачання модемів 5G для смартфонів Apple, вказуючи на те, що Apple все ще стикається з проблемами у розробці технології всередині компанії. З 2018 року Apple працює над створенням власних модемів, які відповідають за полегшення зв’язку між її пристроями та стільниковими мережами. Ці зусилля є частиною великої ініціативи Apple із виробництва більшої кількості напівпровідникових компонентів усередині компанії, а не покладатися на зовнішніх постачальників.

Згідно з умовами угоди, Qualcomm надасть Apple свої чіпи для запуску смартфонів, запланованих на 2024, 2025 і 2026 роки. Хоча деталі угоди не розголошуються, Qualcomm заявила, що вони схожі на початкову угоду, досягнуту в 2019 році. Як провідний виробник мікросхем у сфері технологій 5G, компанія Qualcomm висловила впевненість у своєму довгостроковому лідерстві в галузі.

Apple є найбільшим клієнтом Qualcomm, відповідальним за приблизно 25% її доходу. Очікувалося, що майбутній iPhone 15, який планується випустити у вівторок, стане однією з останніх моделей, які будуть використовувати модеми Qualcomm. Apple і Qualcomm раніше були втягнуті в гучні суперечки щодо інтелектуальної власності та контрактів по всьому світу, перш ніж досягти врегулювання в 2019 році, яке включало «багаторічну угоду про постачання чіпсетів».

Однак невдовзі після цього Apple продовжила свої плани щодо розробки модемів, придбавши бізнес чіпів для смартфонів Intel за 1 мільярд доларів. Ця нова угода з Qualcomm дозволяє Apple поступово інтегрувати власні чіпи у свої смартфони протягом наступних трьох років, якщо вони будуть готові до розгортання.

Примітно, що акції Qualcomm піднялися на 8% на передринкових торгах після оголошення, зрештою зупинившись на 3% на пізніх ранкових торгах. У травні 2021 року Apple також уклала багатомільярдну багаторічну угоду з Broadcom щодо інших компонентів 5G.

Визначення:
– Модем: пристрій, який забезпечує зв’язок між комп’ютером або смартфоном та Інтернетом через мережеве з’єднання.
– Напівпровідник: матеріал, як правило, кремній, який має властивості електропровідності між провідником та ізолятором. Використовується для виготовлення різних електронних компонентів.
– 5G: п’яте покоління бездротової технології, що забезпечує вищу швидкість і покращене підключення порівняно з попередніми поколіннями.
– Виробник мікросхем: компанія, яка розробляє та виготовляє інтегральні схеми (чіпи), які використовуються в електронних пристроях.

джерела:
– Вихідна стаття: URL-адреса не вказана
– Qualcomm – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана
– Apple – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана
– Intel – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана
– Broadcom – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана

By Роберт Ендрю

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