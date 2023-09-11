Qualcomm продовжила угоду про постачання Apple модемів 5G

Компанія Qualcomm оголосила про продовження угоди щодо постачання модемів 5G для смартфонів Apple, вказуючи на те, що Apple все ще стикається з проблемами у розробці технології всередині компанії. З 2018 року Apple працює над створенням власних модемів, які відповідають за полегшення зв’язку між її пристроями та стільниковими мережами. Ці зусилля є частиною великої ініціативи Apple із виробництва більшої кількості напівпровідникових компонентів усередині компанії, а не покладатися на зовнішніх постачальників.

Згідно з умовами угоди, Qualcomm надасть Apple свої чіпи для запуску смартфонів, запланованих на 2024, 2025 і 2026 роки. Хоча деталі угоди не розголошуються, Qualcomm заявила, що вони схожі на початкову угоду, досягнуту в 2019 році. Як провідний виробник мікросхем у сфері технологій 5G, компанія Qualcomm висловила впевненість у своєму довгостроковому лідерстві в галузі.

Apple є найбільшим клієнтом Qualcomm, відповідальним за приблизно 25% її доходу. Очікувалося, що майбутній iPhone 15, який планується випустити у вівторок, стане однією з останніх моделей, які будуть використовувати модеми Qualcomm. Apple і Qualcomm раніше були втягнуті в гучні суперечки щодо інтелектуальної власності та контрактів по всьому світу, перш ніж досягти врегулювання в 2019 році, яке включало «багаторічну угоду про постачання чіпсетів».

Однак невдовзі після цього Apple продовжила свої плани щодо розробки модемів, придбавши бізнес чіпів для смартфонів Intel за 1 мільярд доларів. Ця нова угода з Qualcomm дозволяє Apple поступово інтегрувати власні чіпи у свої смартфони протягом наступних трьох років, якщо вони будуть готові до розгортання.

Примітно, що акції Qualcomm піднялися на 8% на передринкових торгах після оголошення, зрештою зупинившись на 3% на пізніх ранкових торгах. У травні 2021 року Apple також уклала багатомільярдну багаторічну угоду з Broadcom щодо інших компонентів 5G.

Визначення:

– Модем: пристрій, який забезпечує зв’язок між комп’ютером або смартфоном та Інтернетом через мережеве з’єднання.

– Напівпровідник: матеріал, як правило, кремній, який має властивості електропровідності між провідником та ізолятором. Використовується для виготовлення різних електронних компонентів.

– 5G: п’яте покоління бездротової технології, що забезпечує вищу швидкість і покращене підключення порівняно з попередніми поколіннями.

– Виробник мікросхем: компанія, яка розробляє та виготовляє інтегральні схеми (чіпи), які використовуються в електронних пристроях.

джерела:

– Вихідна стаття: URL-адреса не вказана

– Qualcomm – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана

– Apple – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана

– Intel – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана

– Broadcom – Офіційний веб-сайт: URL-адреса не вказана