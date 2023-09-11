Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

На вересень анонсовано шість додаткових ігор PlayStation Plus

ByМамфо Брешіа

Вересень 11, 2023
На вересень анонсовано шість додаткових ігор PlayStation Plus

Список, який просочився, показав шість ігор PlayStation Plus Extra, які будуть доступні у вересні. Ігри були опубліковані надійним джерелом billbil-kun на Dealabs. Модельний ряд включає NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 і Unpacking.

Версія NieR Replicant 1.22474487139 — це оновлений приквел до NieR:Automata. Він отримав позитивні відгуки, а IGN поставив йому 8/10 і похвалив покращені візуальні ефекти та бої. Історія гри вважається її видатною особливістю.

Unpacking, випущена в 2021 році, є популярною інді-грою, яка обертається навколо впорядкування предметів у різних місцях. IGN присудив йому 8/10, підкресливши його простий, але захоплюючий геймплей головоломки та здатність розповісти гостру історію про особисті речі.

Планується, що ці ігри будуть доступні для користувачів PS Plus Extra та Premium з 19 вересня. Цей випуск є першою серією ігор після нещодавнього підвищення цін Sony на всі 12-місячні підписки PS Plus по всьому світу.

На даний момент немає офіційного підтвердження від Sony щодо витоку списку ігор або його доступності. Шанувальники з нетерпінням чекають офіційного оголошення про підтвердження складу. Слідкуйте за оновленнями.

Джерело: IGN (Рецензент: Wesley Yin-Poole)

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

Технологія

Представляємо Transit: плагін для плавного переходу пісень

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

WhatsApp спростовує повідомлення про запровадження реклами та запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

Технологія

Представляємо Transit: плагін для плавного переходу пісень

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

WhatsApp спростовує повідомлення про запровадження реклами та запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Власники автомобілів Volvo та Polestar можуть транслювати вміст під час паркування чи зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Bose представляє нову лінійку навушників QuietComfort Ultra

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі