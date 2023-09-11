На вересень анонсовано шість додаткових ігор PlayStation Plus

Список, який просочився, показав шість ігор PlayStation Plus Extra, які будуть доступні у вересні. Ігри були опубліковані надійним джерелом billbil-kun на Dealabs. Модельний ряд включає NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 і Unpacking.

Версія NieR Replicant 1.22474487139 — це оновлений приквел до NieR:Automata. Він отримав позитивні відгуки, а IGN поставив йому 8/10 і похвалив покращені візуальні ефекти та бої. Історія гри вважається її видатною особливістю.

Unpacking, випущена в 2021 році, є популярною інді-грою, яка обертається навколо впорядкування предметів у різних місцях. IGN присудив йому 8/10, підкресливши його простий, але захоплюючий геймплей головоломки та здатність розповісти гостру історію про особисті речі.

Планується, що ці ігри будуть доступні для користувачів PS Plus Extra та Premium з 19 вересня. Цей випуск є першою серією ігор після нещодавнього підвищення цін Sony на всі 12-місячні підписки PS Plus по всьому світу.

На даний момент немає офіційного підтвердження від Sony щодо витоку списку ігор або його доступності. Шанувальники з нетерпінням чекають офіційного оголошення про підтвердження складу. Слідкуйте за оновленнями.

Джерело: IGN (Рецензент: Wesley Yin-Poole)