Національна колекція аерофотознімків (NCAP) є відомим сховищем історичних аерофотознімків, що охоплює мільйони зображень значущих глобальних подій і місць. Основною метою NCAP є збір і збереження цих цінних записів у цифровому та фізичному форматах, забезпечуючи їх збереження для майбутніх поколінь.

Щоб вирішити проблеми, пов’язані з обробкою та збереженням, Алан Поттс, менеджер із обробки цифрових зображень, звернувся до Monmouth Scientific за рішенням створити чисте середовище для безпечного управління колекцією команди NCAP. Після переїзду на нове підприємство в Единбурзі команда NCAP отримала необхідний простір для вирішення цих завдань.

Компанія Monmouth Scientific визначила рециркуляційну витяжну шафу як оптимальне рішення для задоволення вимог команди. Цей робочий простір забезпечує технікам безпечне та ефективне середовище для виконання таких завдань, як видалення цвілі з фотодруків і підготовка плівки. Шафи ефективно направляють потік повітря, вловлюючи пари та обмежуючи їх у контрольованій робочій зоні. Потім чисте повітря повертається в лабораторію за допомогою фільтрів з активованим вугіллям.

Використання цих рециркуляційних витяжних шаф не тільки забезпечує більш здоровий робочий простір для співробітників, але також забезпечує економію коштів і сприяє створенню екологічнішого та екологічнішого лабораторного середовища. Завдяки впровадженню цієї нової технології та вдосконаленню робочого процесу NCAP тепер може визначати пріоритети критичних питань збереження.

Алан Поттс, менеджер із обробки цифрових зображень, висловив своє задоволення співпрацею з Monmouth Scientific, заявивши, що їхні рекомендації та досвід були неоціненними у визначенні ризиків і виборі відповідного обладнання для роботи. Результатом партнерства стала розробка індивідуальних рішень, які відповідають унікальному застосуванню NCAP, що дозволяє зберегти цей унікальний запис подій у світі, як їх видно згори.

Monmouth Scientific є лідером у сфері рішень для чистого повітря, що спеціалізується на екологічно відповідальних технологіях рециркуляції. Їхні рішення, включаючи витяжні шафи, системи ламінарного потоку, шафи біологічної безпеки, блоки утримання порошку та чисті кімнати класу ISO, надають пріоритет безпеці персоналу при мінімізації споживання енергії. Вони обслуговують різноманітні галузі промисловості, такі як лабораторії, дослідницькі установи, фармацевтичні компанії, виробники електроніки та аерокосмічні компанії.

Загалом це партнерство між Національною колекцією аерофотознімків і Monmouth Scientific демонструє важливість інноваційних технологій і практик у забезпеченні збереження та доступності цінних записів для майбутніх поколінь.

джерела:

– Національна колекція аерофотознімків (NCAP)

– Monmouth Scientific Limited