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Випущено DLC Pokémon Scarlet and Violet: The Hidden Treasure of Area Zero

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Випущено DLC Pokémon Scarlet and Violet: The Hidden Treasure of Area Zero

Довгоочікуваний DLC Pokémon Scarlet and Violet нарешті з’явився, перша частина під назвою «The Teal Mask» буде випущена цього тижня. Тренери тепер можуть вирушити в нову пригоду в країні Кітакамі, зустрічаючи нових покемонів, досліджуючи нові місця та знайомлячись з новими історіями.

Одним із захоплюючих доповнень у цьому DLC є представлення The Heroes of Kitakami, групи могутніх тренерів, які відіграють вирішальну роль у історії. Тренери матимуть можливість поспілкуватися з ними, дізнатися про їхні подорожі та, можливо, навіть викликати їх на бої.

Село Кітакамі також займає центральне місце в цьому DLC, дозволяючи інструкторам зануритися в його багату культуру та відкрити її таємниці. Це жваве та жваве місце, яке пропонує унікальну атмосферу порівняно з іншими регіонами гри.

Крім того, тренери зустрінуться зі знайомими покемонами, які мігрували з інших регіонів і зробили Кітакамі своїм новим домом. Одним із таких покемонів є Polteageist, нещодавно відкритий вид, ексклюзивний для цього DLC. Його дизайн і можливості роблять його цікавим доповненням до команди будь-якого тренера.

Якщо ви плануєте придбати DLC, варто зауважити, що «The Hidden Treasure of Area Zero» складається з двох частин – «The Teal Mask» і «The Indigo Disk». Крім того, він включає уніформу, яка представляє всі пори року, що дозволяє тренерам налаштовувати зовнішній вигляд свого персонажа в грі.

Під час покупки обов’язково виберіть версію DLC, сумісну з вашою власною копією гри.

Підсумовуючи, випуск Pokémon Scarlet and Violet DLC знаменує нову захоплюючу главу в грі. Завдяки новим покемонам, захоплюючим історіям і захоплюючим локаціям, це обов’язковий атрибут для будь-якого тренера покемонів, який прагне нових пригод.

джерела:
– Pokémon (@Pokemon) у Twitter

By Мамфо Брешіа

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