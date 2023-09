Часи випуску DLC The Teal Mask у Pokemon Scarlet and Violet

Тренери по всьому світу з нетерпінням чекають випуску першого DLC Pokemon Scarlet and Violet The Teal Mask. Запуск відбудеться в середу, 13 вересня, гравцям цікаво дізнатися про конкретний час випуску в їхньому регіоні.

Згідно з підтвердженою інформацією, DLC The Teal Mask вийде в наступні години:

– 6:12 за тихоокеанським часом (XNUMX вересня)

– 8:12 за центральним часом (XNUMX вересня)

– 9:12 за східним часом (XNUMX вересня)

– 2:13 за британським часом (XNUMX вересня)

– 3 ранку за центральноєвропейським часом (13 вересня)

– 5:30 ранку за індійським часом (13 вересня)

– 9 ранку за японським часом (13 вересня)

Цей час може змінюватися, але очікується, що гра буде запущена приблизно в указаний час. Гравці повинні бути в курсі будь-яких повідомлень щодо змін часу випуску.

Бірюзова маска є частиною DLC The Hidden Treasure of Area Zero для Pokemon Scarlet and Violet. DLC відправляє гравців у шкільну екскурсію до Кітакамі, жвавого села, наповненого святковими подіями та вуличними торговцями. Компанія Pokemon вже представила нових кишенькових монстрів, легенд і персонажів, які будуть представлені в The Teal Mask.

Витоки також показали додаткову інформацію про нові здібності, записи Pokedex і кишенькових монстрів, таких як Bloodmoon Ursaluna. Реліз другої частини The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC під назвою The Indigo Disk заплановано на 4 квартал/зиму 2023 року.

Гравці, які хочуть випробувати DLC The Teal Mask, повинні мати Pokemon Scarlet або Pokemon Violet. Тим, хто володіє обома іграми, потрібно буде придбати окремі копії The Teal Mask.

Незважаючи на початкові технічні проблеми, які вплинули на занурення та досвід гравця, Pokemon Scarlet and Violet мали надзвичайно успішний запуск, ставши найбільшим випуском Nintendo за всі часи з 10 мільйонами проданих копій за перші три дні.

джерела:

– [Джерело 1]

– [Джерело 2]