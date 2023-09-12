Jupiter анонсує Picross S+ для Nintendo Switch, відроджуючи цифрові ігри Picross

У ентузіастів Picross є підстави для святкування, оскільки розробник ігор Jupiter нещодавно оголосив про майбутній випуск Picross S+ для Nintendo Switch. Ці захоплюючі новини означають, що дев’ять ігор Picross, які раніше були лише цифровими, буде відроджено та знову стане доступним, на радість фанатам.

Згідно з повідомленнями, Picross S+ включатиме оригінальні головоломки Picross e, а також представить наступні ігри Picross e як платні пакети головоломок. Крім того, набір включатиме Picross e9, раніше ексклюзивну гру для Японії, яка нарешті дебютує на Заході.

Незважаючи на те, що гру планують випустити в 2024 році, на комутаторі Nintendo вже є кілька ігор Picross для тих, хто не може дочекатися. Одним із прикладів є Picross S Genesis & Master System Edition, який пропонує фанатам піктограми улюблених персонажів Sega.

Хоча вартість кожного пакету вмісту та самого Picross S+ становить 4.99 доларів США, загальна ціна всіх дев’яти ігор оцінюється приблизно в 45 доларів США. Незважаючи на, здавалося б, високу ціну, завзяті гравці в Picross можуть засвідчити незліченні години заспокоєння мозку та захоплюючого вирішення головоломок, які надають ці ігри.

Варто зазначити, що хоча Picross S+ є фантастичним доповненням до бібліотеки Nintendo Switch, тактильний досвід різання блоків у Mario's Super Picross, доступний через підписку Nintendo Switch Online, залишається неперевершеним.

Загалом, анонс Picross S+ і відновлення лише цифрових ігор Picross є бажаною подією для шанувальників жанру головоломок. Можливо, цей випуск також спонукає Jupiter вивести на західний ринок більше ексклюзивних для Японії ігор Picross, виконуючи бажання нетерплячих гравців, які прагнули випробувати ці ігри.

джерела:

– Еш Перріш. (URL не надано)