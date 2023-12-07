Дослідники демонструють новаторські досягнення в галузі фізики

У 2023 році дослідники з усього світу здійснили значні прориви в галузі фізики. Від досягнень у медичній фізиці до проривів у квантовій науці та атомній фізиці, ці досягнення можуть сформувати наше розуміння світу та призвести до застосування в реальному світі. .

Одне з новаторських відкриттів зроблено командою з Лінчепінгського університету, Лундського університету та Гетеборзького університету. Вони розробили метод створення електронних схем безпосередньо всередині живої тканини. Це відкриває нові можливості для вивчення електричних сигналів нервової системи та потенційного лікування неврологічних захворювань.

Тим часом дослідники з Університету Рочестера показали, як інформацію про внутрішню структуру протона можна отримати з розсіювання нейтрино на пластиковій мішені. Нейтрино, відомі своєю мінімальною взаємодією з речовиною, створили проблему для вивчення їх взаємодії з протонами. Однак це дослідження пролило світло на цей невловимий процес і могло привести до кращого розуміння фізики нейтрино.

Ще один прорив відбувся вчених з Гейдельберзького університету, які використали конденсат Бозе-Ейнштейна для моделювання Всесвіту, що розширюється, і квантових полів у ньому. Вивчаючи, як коливання щільності зароджуються в змодельованому Всесвіті, дослідники сподіваються отримати уявлення про великомасштабну структуру раннього Всесвіту.

Крім того, дослідники з Імперського коледжу Лондона продемонстрували інтерференцію Янга з подвійною щілиною в часі. Цей експеримент, який включає фіксований імпульс, але змінну частоту, може мати застосування в обробці сигналів, комунікації та оптичних обчисленнях.

Нарешті, команда з Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne University Hospital і CEA-Leti's Clinatec розробила «цифровий міст», який відновлює зв’язок між мозком і спинним мозком у людей з паралічем. Цей прорив дозволив паралізованій людині стояти, ходити та долати складну місцевість, що дає надію на майбутнє лікування травм спинного мозку.

Ці відкриття не тільки просувають наукові знання, але й мають реальні наслідки. Від охорони здоров’я до комунікаційних технологій, вони прокладають шлях для нових застосувань та інновацій. Оскільки ми продовжуємо досліджувати кордони фізики, ці досягнення є значними кроками вперед у нашому розумінні Всесвіту.