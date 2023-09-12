Багатообіцяючий потенціал окулярів Apple: ближчий погляд на останні патенти

Серед галасу навколо довгоочікуваної гарнітури Vision Pro VR розмови про окуляри Apple Glasses, здається, відійшли на другий план. У травні виникли сумніви щодо фактичного випуску цих окулярів доповненої реальності (AR), враховуючи існування Vision Pro. Однак є чіткі причини, чому окуляри Apple все ще можуть мати місце на ринку.

Комфорт і практичність відіграють вирішальну роль у взаємодії з користувачем. Не в кожній ситуації потрібна сильна потужність Vision Pro, і постійне носіння гарнітури може стати втомливим. Часто перевагу надають легким пристроям, які пропонують зручність і швидку роботу. Apple, здається, розуміє це, як продемонструвала нещодавня заявка на патент, у якій описуються різноманітні захоплюючі функції пристрою AR.

Однією з особливостей, виділених у патенті, є цифрова заводна головка для легкої навігації. Це дозволяє користувачам легко прокручувати сповіщення, зображення та навіть відтворювати музику. По суті, ця функція нагадує хедз-ап-дисплей (HUD), що нагадує можливості розумного годинника, але з’являється прямо перед очима користувача.

Однак, якщо Apple має намір зробити окуляри життєздатними, слід реалізувати можливості багатозадачності. Останні звіти показують, що Apple працює над двома новими моделями Vision Pro, одна з яких призначена для споживчого ринку. Виникають припущення, чи ця модель, орієнтована на споживача, буде окулярами Apple, чи, можливо, окуляри були замінені цією новою ітерацією.

Оскільки подія Apple Wonderlust запланована на сьогодні, є надія на оновлення будь-якого з цих апаратних проектів. Тим не менш, важливо зазначити, що не всі патенти реалізуються як реалізовані продукти або функції. Лише час дійсно розкриє плани Apple у сфері гарнітур AR.

Джерела: заявка на патент Apple