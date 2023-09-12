IBM розширює співпрацю з продуктами Parle для стимулювання цифрової трансформації

IBM оголосила про розширення свого партнерства з Parle Products, провідним брендом печива в Індії, щоб прискорити процес цифрової трансформації компанії. Використовуючи хмарні технології та технології штучного інтелекту (ШІ), Parle вдалося підвищити операційну ефективність і оптимізувати загальну ІТ-інфраструктуру.

До співпраці з IBM у 2014 році Parle зіткнувся з проблемами в складній мережі постачання та розподілу через недиференційовані стратегії для продуктів і каналів. Це призвело до обмежень рівня обслуговування та збільшення витрат. Однак завдяки підтримці IBM Consulting Parle успішно знизила витрати на закупівлю, підвищила точність прогнозу продажів і знизила вартість обслуговування.

Санджай Джоші, ІТ-директор Parle Products, висловив свій оптимізм щодо партнерства, заявивши: «З IBM Consulting ми готові відкрити нові шляхи зростання та залишатися в авангарді еволюції галузі». Співпраця з IBM допомогла Parle оптимізувати численні функції, включаючи трансформацію закупівель, еволюцію ланцюга поставок і трансформацію кадрів.

Камал Сінгхані, керуючий партнер IBM Consulting в Індії та Південній Азії, підкреслив важливість використання хмарних технологій і технологій ШІ в сучасному конкурентному бізнес-середовищі. Він підкреслив, що ці трансформаційні технології необхідні для задоволення потреб клієнтів і покращення загальних операцій бізнесу.

Використовуючи можливості хмари та штучного інтелекту IBM, Parle Products змогла стимулювати цифрову трансформацію та досягти операційної досконалості. Завдяки цьому партнерству Parle прагне ще більше посилити свою присутність на ринку та створити нові можливості для зростання.

джерела:

– IBM

– Продукти Parle

Визначення:

– Хмара: хмарні обчислення стосуються надання комп’ютерних послуг, включаючи сховище, сервери, бази даних, програмне забезпечення та аналітику через Інтернет.

– Штучний інтелект (ШІ): ШІ – це галузь інформатики, яка спрямована на розробку машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, наприклад розпізнавання мови, прийняття рішень і вирішення проблем.

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