Батьки готують вечірку на честь доньки, яка народилася з рідкісною вадою серця

Сью та Кеті О'Лірі-Холл, батьки чотирирічної Роуз, попрощалися зі своєю донькою 4 вересня, якраз перед тим, як вона мала почати школу. Роуз із Пул-ін-Варфедейла мала термінальний порок серця, відомий як перервана дуга аорти, надзвичайно рідкісне захворювання, яке вражає одну з 50,000 XNUMX немовлят.

Нещодавно Роуз перенесла складну хірургічну операцію в надії відновити серце. Її батьки та тисячі її прихильників вірили, що ця процедура змінить її життя. На жаль, серце Роуз було дуже пошкоджено через її стан, і операція не була успішною.

Сью назвала Роуз потужною силою, сказавши, що протягом свого життя вона долала неймовірні труднощі. Сью та Кеті спустошені втратою своєї енергійної та жвавої дочки.

На честь Роуз родина вирішила не проводити традиційні похорони, а натомість влаштувати вечірку. Вони хочуть відзначити життя Роуз і згадати її любов до пишних суконь, комбінезонів і танців під Шакіру.

У Сью і Кеті є син Вілл, якого виношувала Сью. Розу виношувала Кеті після того, як вони успішно пройшли лікування ЕКЗ, яке виснажило їхні заощадження. Оскільки Сью вже народила дитину, вони не мали права на лікування NHS. Під час звичайного сканування лікарі виявили у Роуз порок серця та повідомили подружжю, що шанси їхньої доньки вижити більше тижня були мізерними.

У віці трьох днів Роуз пройшла процедуру Норвуда, після чого послідувала важка 17-денна боротьба за її життя. Роуз знову кинула виклик труднощам, коли пережила інсульт і ще одну операцію у віці десяти місяців.

У серпні цього року Роуз нарешті досягла точки, коли вистачила сил для необхідної операції на серці. Хоча операція спочатку здавалася успішною, хірурги виявили, що у Роуз немає електричних імпульсів у серці. Їй потрібні були додаткові операції, в тому числі встановлення кардіостимулятора.

На жаль, серце Роуз почало кровоточити через чотири дні після операції. Незважаючи на зусилля хірургів усунути пошкодження, виникло більше ускладнень. У Роуз відмовили нирки, і її тримали на апаратах апаратів життєзабезпечення, поки не було встановлено, що більше нічого не можна зробити.

Фінансовий тягар смерті Роуз посилює емоційні страждання родини. Було створено краудфандингову сторінку, щоб допомогти оплатити вечірку Роуз і підтримати Сью та Кеті в цей важкий час. Сім'я вдячна за підтримку, яку вони отримали від персоналу хоспісу Martin House, який дозволив їм провести час з Роуз після її смерті.

Джерело: [джерело]