Panasonic анонсує Lumix G9 II з оновленим автофокусом і розширеними функціями

Сьогодні Panasonic представила довгоочікувану камеру Lumix G9 II, наступницю своєї флагманської камери G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II розроблений для гібридних творців, які віддають перевагу фотографіям і відео. Особливістю цієї камери є оновлена ​​система автофокусування, яка вперше була представлена ​​в Panasonic Lumix S5 II.

Нова система автофокусування забезпечує швидше та точніше фокусування з розширеною системою визначення фаз 779. Він також містить розширені алгоритми розпізнавання об’єктів і відстеження, що дозволяє ефективно стежити за людьми, тваринами (включаючи очі), автомобілями та мотоциклами. Хоча діапазон визнаних об’єктів може бути не таким широким, як інші бренди, він охоплює ключові області, на яких зосереджується більшість фотографів.

Усередині G9 II є нещодавно розроблений 25.2-мегапіксельний сенсор Live MOS MFT у поєднанні з абсолютно новим механізмом обробки. У камері використовується режим зсуву пікселів високої роздільної здатності, що дозволяє знімати з рук для створення зображень 100 Мп. Рейтинг ISO коливається від 100 до 25,600 XNUMX.

Швидкість серійної зйомки G9 II становить вражаючі 60 кадрів/с із безперервним автофокусом, яку можна збільшити до 75 кадрів/с без автофокусування за допомогою електронного затвора. З механічним затвором камера пропонує трохи нижчу швидкість серійної зйомки 14 кадрів/с (AF-S) або 10 кадрів/с (AF-C). Крім того, є режим попередньої серійної зйомки, який можна налаштувати для зйомки дії за 1.5, 1 або 0.5 секунди до повного натискання кнопки затвора, гарантуючи, що жоден вирішальний момент не буде пропущено.

Lumix G9 II сумісний із широким спектром об’єктивів Micro Four Thirds від Panasonic, Olympus, Leica та інших брендів, надаючи фотографам широкий арсенал для зйомки в будь-якій ситуації. Panasonic також удосконалив свою систему стабілізації зображення за допомогою внутрішньої стабілізації (BIS) до 8 ступенів і вдосконаленої активної стабілізації зображення для додаткової стабілізації під час руху.

Що стосується відеоможливостей, G9 II пропонує максимальну роздільну здатність відео 5.7K 60p, 4K 120p або FullHD 240p. Він може записувати за допомогою повного датчика в форматі 4:2:0 10 біт, забезпечуючи до 13 кроків динамічного діапазону під час зйомки у V-Log. Камера підтримує запис у Apple ProRes і дозволяє користувачам створювати та встановлювати власні LUT у реальному часі або вибирати з 19 готових LUT.

Дизайн корпусу G9 II покращено порівняно з його попередником, він має плоску верхню частину, що нагадує Lumix S5 II. Верхній екран було замінено окремим функціональним диском, а загальне розташування залишилося знайомим для існуючих стрільців Panasonic. Камера може похвалитися 3-дюймовим поворотним екраном із роздільною здатністю 1,080 тис. точок і електронним видошукачем із роздільною здатністю 3,680 тис. точок.

Lumix G9 II буде доступний наприкінці листопада за початковою ціною 1,899 доларів США / 1,699 фунтів стерлінгів лише за корпус. У Великій Британії він продаватиметься у двох комплектах: один з об’єктивом Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS за 1,899 фунтів стерлінгів, а інший — з Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. об'єктив за £2,249.

Загалом, Panasonic Lumix G9 II — це вражаюча камера з розширеним автофокусом, стабілізацією зображення та функціями відео. Він пропонує універсальний досвід зйомки для гібридних творців, яким потрібні високоякісні фотографії та відео.

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