Panasonic G9 II: революційне оновлення для фотографів у 2023 році

Panasonic G9 II — довгоочікуваний наступник оригінальної камери G9, і він не розчаровує. Незважаючи на те, що він може виглядати інакше, ніж його попередник, G9 II виявився таким же революційним з точки зору своїх функцій і можливостей.

Одним із помітних покращень є дизайн корпусу камери. G9 II дуже нагадує S5 II, що є бажаною зміною. Диски та кнопки розташовані для легкого доступу, а додавання додаткової настроюваної кнопки біля байонета об’єктива підвищує універсальність камери.

Однак є один недолік — це зниження електронного видошукача (EVF) порівняно з оригінальним G9. G9 II має 3.69 мільйона точок EVF зі зниженим коефіцієнтом збільшення. Незважаючи на те, що він все ще ефективний і підходить для сучасної камери, він поступається порівняно зі своїм попередником.

Під капотом G9 II може похвалитися значними змінами, з трьома ключовими вдосконаленнями, які варто виділити. Тепер у камері використовується найновіша гібридна система автофокусування Panasonic на основі визначення фази, що забезпечує точне виявлення об’єктів як для тварин, так і для людей. Ця система автофокусування надійна та миттєва, забезпечуючи точне фокусування в різних ситуаціях зйомки.

Крім того, удосконалено вбудовану стабілізацію зображення (IBIS), яка забезпечує до восьми ступенів стабілізації. Ця функція дозволяє фотографам робити чіткіші зображення, особливо в умовах слабкого освітлення або при використанні телеоб’єктивів. Стабільність G9 II відповідає показникам інших провідних камер цього класу.

Крім того, камера оснащена 25-мегапіксельним датчиком, подібним до того, що є в GH6. Хоча датчик GH6 має певні проблеми з шумом і втратою деталей при низьких значеннях ISO, G9 II демонструє багатообіцяючі покращення якості зображення, особливо при значеннях ISO від базового до 800.

Незважаючи на те, що G9 II розроблено з урахуванням фотографів, він все ще пропонує вражаючий набір режимів запису відео. Хоча CF Express як медіа-опція може бути відсутнім, стиснення H.265, записане на подвійні слоти для карт SD, більш ніж достатньо для потреб більшості користувачів.

Загалом, Panasonic G9 II — це новаторська камера, яка задовольняє потреби фотографів. Завдяки покращеному автофокусу, покращеній стабілізації та вдосконаленому сенсору G9 II встановлює новий стандарт для камер Micro Four Thirds у 2023 році.

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– Огляд Panasonic G9 II: революція для фотографів у 2023 році, [джерело]

– Panasonic G9 II, [джерело]