Вивчення Zero-G Combat у Starfield: квест, який вартий виконання

Starfield, довгоочікувана рольова гра з відкритим світом, розроблена Bethesda, викликає хвилю серед ігрової спільноти своїм захоплюючим геймплеєм і величезним всесвітом для дослідження. Серед численних квестів, доступних у грі, один особливо виділяється як захоплюючий досвід: «Впевнена ставка».

Дія цього побічного квесту в системі Альфа Центавра починається в невеликому промисловому місті Гагарін-Лендінг. Гравці стикаються з Ліззі, барменом, який хоче привернути увагу керівників корпорації цінним і дорогим алкоголем. Щоб виконати її прохання, гравці повинні розпочати місію з пошуку втраченої випивки на покинутому вантажному кораблі.

Що відрізняє цей квест, так це несподіваний поворот бою в умовах невагомості, який відбувається на кораблі. Коли гравці досліджують занедбане судно, штучна гравітація дає збій, змушуючи все, включаючи гравця, об’єкти та космічних піратів, плавати в нульовій швидкості кожні 30 секунд. Це динамічне перемикання гравітації пропонує унікальний і захоплюючий бойовий досвід.

Використовуючи зміну сили тяжіння в своїх інтересах, гравці можуть швидко маневрувати на вищі місця або націлюватися на ворогів, які вибиті з укриття та пливуть у відкритому повітрі. Бій стає ще цікавішим, коли гравці можуть використовувати зброю, наприклад дробовик, що призводить до деяких веселих моментів, коли їх штовхають назад у стіни.

Окрім бою, гравітаційні зсуви також служать основою для легких головоломок, додаючи до квесту ще один рівень задоволення. Гравці повинні переміщатися по кораблю, маневруючи крізь плаваючі уламки, зберігаючи свій імпульс і розгадуючи головоломки, щоб прогресувати.

Квест «Впевнена ставка» демонструє вражаючий фізичний механізм у Starfield. Незважаючи на критику через заблоковану частоту кадрів у 30 кадрів/с на консолях, квест демонструє величезний потенціал гри та надзвичайно деталізований світ. Можливість точно відстежувати та підтримувати положення, зіткнення та імпульс кожного об’єкта, зброї та персонажа під час кожного зсуву сили тяжіння є свідченням технічних можливостей гри.

Однак варто зазначити, що багато інших квестів у Starfield не повністю використовують ці фізики та системи моделювання. Незважаючи на те, що цей квест є чудовим прикладом того, чого може досягти гра, гравці можуть залишитися бажаючими більше квестів, які використовують переваги цієї нової механіки.

Загалом, квест «Впевнена ставка» пропонує захоплюючий і незабутній досвід у всесвіті Starfield. Завдяки нульовому бою та захоплюючому ігровому процесу він демонструє прагнення Bethesda виконувати захоплюючі квести, які виходять за рамки традиційних місій у стилі пошуку. Це квест, який варто взяти на себе будь-якому гравцеві Starfield, який шукає пригод, повних адреналіну.

джерела:

– Starfield: остання рольова гра з відкритим світом Bethesda Game Studios

– Квест «Впевнена ставка» в Starfield