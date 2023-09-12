Nvidia оновлює драйвери для покращення продуктивності Starfield на графічних процесорах RTX 30 та 40 серій

Nvidia оголосила про автоматичне бездротове оновлення, яке покращить продуктивність Starfield для користувачів із відеокартами RTX 30-ї та 40-ї серій. Оновлення включає реалізацію технології Resizable BAR, яка підвищує продуктивність найновіших графічних процесорів. У сценаріях тестування Nvidia виявила, що графічні процесори для настільних ПК GeForce RTX 40-ї серії отримали в середньому 5-відсоткове підвищення продуктивності після оновлення.

Для забезпечення сумісності оновлення буде застосовано як до наявних драйверів 537.17, так і до нещодавно випущених драйверів 537.34. Разом з цим оновленням Nvidia також запровадила оптимальні налаштування Starfield одним клацанням миші, що спрощує процес вибору найкращих налаштувань для конкретної системи користувача. Крім того, компанія вирішила проблему профілю GPU для версії Starfield для Microsoft Store.

Це оновлення з’явилося невдовзі після того, як Digital Foundry повідомило, що Starfield працює значно краще на графічних процесорах AMD порівняно з графічним процесором Nvidia та Intel. Digital Foundry виявив проблеми, пов’язані саме з процесорами Intel, і відзначив суттєвий розрив у продуктивності між Radeon RX 46 XT від AMD і RTX 6800 від Nvidia на 3080 відсотків у Starfield. Залишається побачити, чи допоможе оновлення профілю Resizable BAR подолати розрив у продуктивності, визначений Digital Foundry.

Підсумовуючи, автоматичне бездротове оновлення драйверів Nvidia має на меті покращити продуктивність Starfield на графічних процесорах RTX 30 та 40 серій. Впроваджуючи змінний розмір BAR і запроваджуючи оптимальні налаштування одним клацанням миші, Nvidia прагне покращити ігровий досвід для гравців Starfield. У той час як попередні звіти підкреслювали розбіжності в продуктивності графічних процесорів Nvidia, Intel і AMD, це оновлення спрямоване на вирішення цих проблем і надання більш узгодженого ігрового досвіду на різних налаштуваннях апаратного забезпечення.

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