Northern Trust завершує перший етап екосистеми добровільних вуглецевих кредитів

Northern Trust оголосив про завершення першого етапу загальногалузевої екосистеми добровільних вуглецевих кредитів. Платформа дозволить інституційним покупцям отримати доступ до вуглецевих кредитів від провідних розробників проектів через повністю автоматизовану цифрову платформу. Використовуючи технологію цифрового блокчейну приватної книги, екосистема з’єднує покупців із постачальниками вуглецевих кредитів, зосередженими на зниженні парникових газів, таких як вуглекислий газ.

За допомогою платформи покупці можуть здійснювати трансакції токенізованих вуглецевих кредитів безпосередньо з розробниками проекту та вилучати їх відповідно до свого вуглецевого сліду. Ця розробка є важливою віхою для команди цифрових активів і фінансових ринків Northern Trust, оскільки вони прагнуть створити провідну на ринку платформу для цифрових активів. Здатність інституційних клієнтів отримати доступ до вуглецевих кредитів і внести свій внесок у компенсацію викидів викидів вуглецю вважається надзвичайно важливою в майбутньому.

Використання цифрових технологій в управлінні життєвим циклом вуглецевих кредитів забезпечує впевненість і прозорість як для покупців, так і для розробників проектів. Це оптимізує завдання адміністрування, спрощуючи для всіх учасників безпечне відстеження, керування та транзакції вуглецевих кредитів. Платформа також забезпечує повну прозорість протягом життєвого циклу добровільного вуглецевого кредиту.

Northern Trust співпрацює з різними розробниками проектів, зокрема Go Balance Limited, розробником проекту REDD+, спрямованого на запобігання вирубці лісів, і ReGen III, компанією чистих технологій, яка переробляє відпрацьоване моторне масло. Транзакції на платформі мінімального життєздатного продукту (MVP) були повністю автоматизовані. Подальший розвиток платформи та перша офіційна трансакція в реальному часі запланована на кінець 2023 року.

Ця ініціатива є частиною групи цифрових активів і фінансових ринків Northern Trust, яка об’єднує команди, відповідальні за підтримку ринків цифрових активів і традиційних послуг з цінних паперів. Фірма була в авангарді цифрової трансформації в обслуговуванні цінних паперів, раніше піонером у використанні технології блокчейн в адмініструванні фондів прямих інвестицій і підтримці токенізації та фракціоналізації облігацій.

Джерела: Northern Trust