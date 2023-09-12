Ціна на Nokia X30 5G в Індії знижена: ось що вам потрібно знати

Нещодавно Nokia оголосила про значне зниження ціни на свій смартфон Nokia X30 5G в Індії. Компанія знизила ціну на телефон на рупій. 12,000 30, що робить його доступнішим для споживачів. Nokia X5 XNUMXG має вражаючі характеристики та функції, що робить його бажаним варіантом для користувачів смартфонів.

Nokia X30 5G оснащений 6.43-дюймовим дисплеєм Full HD+ AMOLED із частотою оновлення 90 Гц. Він працює на восьмиядерному чіпсеті Snapdragon 695 5G, забезпечуючи користувачам швидку та ефективну роботу. Телефон оснащено 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, що забезпечує достатньо місця для всіх ваших файлів і програм.

Що стосується можливостей камери, то Nokia X30 5G може похвалитися подвійною задньою камерою з 50-мегапіксельним основним датчиком PureView і 13-мегапіксельним надширококутним вторинним датчиком. Для селфі та відеочатів телефон має 16-мегапіксельну передню камеру.

Варіанти підключення на Nokia X30 5G включають 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS і порт USB Type-C. Телефон також оснащений сенсором відбитків пальців на дисплеї для додаткової безпеки. Крім того, він має рейтинг захисту від пилу та води IP67, що забезпечує довговічність у різних середовищах.

Nokia X30 5G оснащений акумулятором ємністю 4,200 мАг, який підтримує швидку зарядку 33 Вт. Це означає, що ви можете швидко зарядити свій пристрій і залишатися на зв’язку протягом дня, не турбуючись про заряд акумулятора.

Завдяки елегантному дизайну, вражаючим характеристикам і доступній ціні Nokia X30 5G пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Він доступний у варіантах кольорів Cloudy Blue та Ice White.

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– Ціна на Nokia X30 5G в Індії знизилася на рупії. 12,000 XNUMX, тепер доступно зі знижкою [Джерело]

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