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HMD Global оголошує про запуск нової лінійки мобільних пристроїв

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
HMD Global оголошує про запуск нової лінійки мобільних пристроїв

Фінська компанія HMD Global, відома виробництвом смартфонів під маркою Nokia, оприлюднила плани представити нову лінійку мобільних пристроїв під власним брендом. Генеральний директор HMD Global Жан-Франсуа Баріл оголосив на Linkedin, заявивши, що новий бренд HMD співіснуватиме з телефонами Nokia та співпрацею з нерозголошеними партнерами.

Баріл висловив захоплення тим, як компанія пройшла до цього часу як «HMD – дім телефонів Nokia», і підкреслив наступний крок самостійного виходу на ринок. Він акцентував увагу на потребах споживачів і створенні нового світу для телекомунікацій.

Хоча конкретні подробиці про нові продукти HMD і дату їх випуску ще не розголошуються, цілком імовірно, що виробництвом займатиметься тайванський технологічний гігант Foxconn, оскільки вони зараз виробляють пристрої під брендом Nokia.

Очікується, що пристрої під брендом HMD продовжуватимуть обслуговувати категорію від бюджетного до середнього рівня, узгоджуючи зобов’язання компанії щодо розробки для сталого та доступного майбутнього. Колишні керівники Nokia очолюють HMD Global, це надає компанії можливість розвивати спадщину бренду під новою назвою.

Очікується додаткова інформація щодо нових продуктів HMD, а оновлення будуть надані, коли вони будуть доступні.

джерела:
– Автор: Джесс Уезербед
– Зображення: Joan Cros/NurPhoto через Getty Images

By Роберт Ендрю

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