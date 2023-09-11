Опубліковано вересневі ігри PlayStation Plus: NieR Replicant, Star Ocean тощо

Оголошено лінійку безкоштовних ігор для PlayStation Plus на вересень, і вона включає кілька довгоочікуваних ігор. Інформація надходить з надійного джерела Dealabs, відомого тим, що заздалегідь розкриває списки ігор. Очікується, що ці ігри будуть доступні з 19 вересня, але офіційне підтвердження ще не отримано.

Одна з видатних ігор у лінійці — NieR Replicant ver.1.22474487139…, яку в огляді Eurogamer назвали «безпечним вибором для фанатів». У грі є кілька кінцівок, які вимагають від гравців повторити розділи, хоча декому це може здатися повторюваним. Тим не менш, він був добре сприйнятий як гравцями, так і критиками.

Ще одна цікава гра Unpacking, яка отримала велике визнання з моменту свого випуску. Вона виграла гру року на виставці Indie Live Expo Awards і отримала BAFTA за найкращу розповідь у 2022 році. Колишній головний редактор Eurogamer Мартін описав Unpacking як «непереборну річ» і похвалив її унікальну та людську історію.

Окрім NieR Replicant і Unpacking, у вересневу лінійку також входять Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI та Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ці ігри пропонують різноманітні жанри та ігровий процес для гравців. .

Однак варто зазначити, що ці випуски з’явилися після оголошення Sony про глобальне підвищення цін на підписку PlayStation Plus. Передплатники у Великій Британії тепер мають платити 59.99 фунтів стерлінгів за 12 місяців PlayStation Plus Essential, а також підвищення цін на підписки Extra та Extra Premium.

Загалом вереснева лінійка ігор для PlayStation Plus пропонує поєднання довгоочікуваних ігор і досвіду, схваленого критиками. Незалежно від того, чи є ви прихильником рольових екшн-ігор, сюжетних ігор чи стратегічних симуляторів, кожному знайдеться чим захопитися.

джерела:

Dealabs – надійне джерело витоку списків ігор

Eurogamer – огляд і відгуки про NieR Replicant і Unpacking

Нагороди Indie Live Expo – визнання за Unpacking

BAFTA – нагорода за найкращий наратив для Unpacking