Чи може Starfield досягти 60 FPS на Xbox Series X? Тести Digital Foundry дають надію!

Технічні експерти Digital Foundry провели тести, щоб визначити, чи може Starfield, довгоочікувана гра від Bethesda, працювати зі швидкістю 60 кадрів на секунду (FPS) на Xbox Series X. Хоча відповідь непроста, результати вселяють надію на гравців.

Digital Foundry використовував AMD 4800S Desktop Kit, який майже відповідає графічному процесору Xbox Series X, щоб запустити Starfield із налаштуваннями, порівнянними з версією Xbox Series X. Потім вони знизили роздільну здатність до 1440p, що відповідає версії Xbox Series S, і ретельно дослідили гру, щоб оцінити частоту кадрів.

Команда виявила, що більшість часу гра працювала понад 40 FPS. Це свідчить про те, що режим 40 FPS з іншими налаштуваннями GPU або налаштуваннями динамічного масштабування роздільної здатності може бути можливим варіантом. Іншою можливістю є режим змінної частоти оновлення (VRR), який розблокує частоту кадрів для гравців із дисплеями, що підтримують VRR.

Однак досягнення постійних 60 FPS протягом усієї гри здається малоймовірним для Starfield. Digital Foundry робить висновок, що спеціальний режим продуктивності 60 FPS є серйозною проблемою. Тим не менш, завжди є шанс, що Bethesda може здивувати гравців оптимізацією в майбутньому.

Чи хотіли б ви побачити режим продуктивності 40 FPS для Starfield на Xbox Series X? Поділіться своїми думками нижче!

Визначення:

– FPS: кількість кадрів за секунду, показник частоти оновлення або частоти кадрів гри чи відео. Він вказує, скільки окремих кадрів відображається за секунду.

– GPU: графічний процесор, спеціалізована електронна схема, яка обробляє зображення, відео та анімацію та відтворює їх.

– VRR: змінна частота оновлення, технологія відображення, яка дозволяє частоті оновлення екрана динамічно адаптуватися до частоти кадрів вмісту, що відображається.

Джерело: Digital Foundry, «Чи може Starfield працювати зі швидкістю 60 кадрів в секунду на Xbox Series X?», Pure Xbox.