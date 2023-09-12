Santa Cruz представляє Heckler SL: легкий eMTB із ходом 150 мм

Santa Cruz вийшов на ринок легких електричних гірських велосипедів із запуском Heckler SL. Цей новий велосипед має 150 мм ходу задніх коліс і призначений для подолання всієї гори. Він оснащений двигуном Fazua Ride 60 і вбудованою батареєю на 430 Вт-год, що забезпечує прискорення підйому на пагорби. Heckler SL призначений для тих, хто хоче більше нагадувати досвід трейл-байку з невеликою додатковою допомогою під час підйому.

Електродвигун Fazua Ride 60 є основою Heckler SL, що забезпечує максимальний крутний момент 60 Нм і 450 Вт максимальної потужності. Двигун пропонує три налаштування потужності – Breeze, River і Rocket, які можна налаштувати в додатку Fazua. Термін служби батареї та параметри живлення відображаються на світлодіодному дисплеї на верхній трубці, який також має порт USB-C для заряджання пристроїв.

Санта-Круз стверджує, що Heckler SL з меншим і легшим двигуном і батареєю на 430 Вт-год пропонує такий самий діапазон, як повноцінний eMTB з батареєю на 630 Вт-год. Незнімна батарея усуває потребу в засувках або кришках, що призводить до компактної конструкції нижньої труби з меншим внутрішнім діаметром.

Heckler SL доступний у п’яти розмірах, від маленького до надзвичайно великого, і в п’яти варіантах виготовлення. Ціни починаються від £6,699 і досягають £11,999. Міжнародні ціни ще не підтверджені.

Загалом, Heckler SL від Santa Cruz пропонує райдерам легкий варіант eMTB із достатньою потужністю та запасом ходу, щоб підкорити будь-яку гору, зберігаючи відчуття та керованість традиційного трейлового велосипеда.

Визначення:

– eMTB: електричний гірський велосипед, який оснащений двигуном, який допомагає крутити педалі.

– Крутний момент: міра сили, яка змушує об’єкт обертатися навколо осі.

– Wh: ват-година, одиниця вимірювання енергії, яка використовується для акумуляторів та електричних систем.

– USB-C: інтерфейс універсальної послідовної шини (USB), який підтримує швидшу передачу даних і більшу потужність.

– Світлодіод: світловипромінюючий діод, тип джерела світла, який зазвичай використовується в електронних пристроях.

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