Forza Motorsport представляє новий ігровий процес і режим кар’єри в майбутньому випуску

Turn 10 Studios нещодавно показали 17 хвилин ігрового процесу для довгоочікуваної гри Forza Motorsport під час щомісячної трансляції Forza. Нова частина серії під простою назвою Forza Motorsport обіцяє захоплюючі оновлення та зміни, знаменуючи нову еру популярної серії гоночних ігор.

Відео з ігрового процесу показало «Початковий драйв», який є вступною послідовністю, а також гоночний вікенд у Кубку Будівельника. «Початкова поїздка» дозволяє гравцям пройти тренувальний круг навколо траси Мейпл-Веллі на Chevrolet Corvette E-Ray, одному з автомобілів гри. Переміщаючись через повний трафік, гравці повинні освоїти кожен поворот, щоб успішно просуватися.

Після тренувального кола кадри ігрового процесу переходять до нічної гонки на вигаданій трасі Хаконе. Цього разу гравці беруть під свій контроль Cadillac Racing № 01 V-Series.R, інший автомобіль для прикриття в грі. Після піт-стопу гравці мають свіжі шини, щоб добитися місця номер один.

Відео також демонструє режим кар’єри в грі, відомий як Builders Cup. Гравці можуть вибрати один із трьох стартових автомобілів, включаючи Subaru STI S2019 209 року випуску, Honda Civic Type R 2018 року випуску та Ford Mustang GT 2018 року випуску. Кадри ігрового процесу містять тренування на Grand Oak Club Circuit, ще одній новій вигаданій трасі, що дає гравцям можливість ознайомитися з фізикою гри та керуванням.

Хоча спочатку гра знайомить гравців із вигаданими схемами, також будуть представлені схеми реального світу. Після завершення тренування гравців чекає захоплююча гонка з повною сіткою з 24 автомобілів, кожна з яких має унікальний підхід до першого повороту.

У цьому випуску Forza Motorsport використовує унікальний підхід, відкинувши числову послідовність, яка була в попередніх частинах. Вона має на меті переосмислити серію як гру «автомобільного прогресу», зміщуючи фокус з колекціонування автомобілів на оволодіння транспортними засобами через оновлення, прив’язані до рівня майстерності автомобіля. Цей відхід від традиційного дизайну гоночної гри є захоплюючою зміною, яка сподобається шанувальникам цього жанру.

Випуск Forza Motorsport запланований на 10 жовтня 2023 року для платформ Xbox Series X|S і ПК. Він буде доступний на Xbox Game Pass і PC Game Pass у день його запуску.

джерела:

– Turn 10 Studios.