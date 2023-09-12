Нещодавно Steam визнав Overwatch 2 від Blizzard і NBA 2K2 від 24K Sports першою та другою найгіршими іграми року, виходячи з відгуків користувачів. Із 183,780 165,573 рецензій Steam на Overwatch 2 24 є негативними. Подібним чином NBA 8K3,135, який вийшов 3,523 вересня, отримав XNUMX негативних відгуків із XNUMX відгуків.

Негативні відгуки про Overwatch 2 в основному пов’язані з наявністю мікротранзакцій. Гра спочатку знаходилася в онлайн-магазині Blizzard, Battle.net, де користувачі не могли залишати відгуки. Однак, коли Overwatch став доступним у Steam у серпні, гравці нарешті мали можливість висловити своє невдоволення мікротранзакціями. Незважаючи на негативні відгуки, Overwatch 2 все ще займає місце в топ-50 найпопулярніших ігор Steam із майже 30,000 XNUMX одночасних користувачів. Здається, хоча деяким гравцям може не подобатися напрямок гри, вони все одно люблять у неї грати.

З іншого боку, NBA 2K24 зазнала критики не лише за мікротранзакції, але й за тьмяну графіку та геймплей. Розчаровані шанувальники стверджують, що це розчарування не нове, оскільки попередні частини серії NBA 2K також були невтішними. Насправді випуск 2020 року, NBA 2K21, був названий «шахрайством у безкоштовній мобільній ігрі», а випуск 2021 року, NBA 2K22, був розкритикований як «одна величезна потрясіння». Гравці висловлюють розчарування через постійну присутність мікротранзакцій, які є частиною серії з NBA 2K13.

Незважаючи на негативні відгуки, як Overwatch 2, так і NBA 2K24 все ще мають лояльні фанати. Однак критика та розчарування, висловлені гравцями, вказують на те, що в майбутніх ітераціях цих ігор можуть знадобитися значні зміни, щоб відновити довіру та задоволення ігрової спільноти.

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