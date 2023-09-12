NBA 2K24 отримує негативну реакцію від гравців на ПК, стає другою найгіршою грою в Steam

Нещодавно випущена NBA 2K24, остання частина тривалої баскетбольної серії, розробленої компанією 2K, зіткнулася з різкою критикою з боку гравців ПК, що призвело до напливу негативних відгуків у Steam. Як наслідок, гра тепер є другою найгіршою рецензованою грою на платформі, одразу після Overwatch 2, згідно з Steam 250.

Негативна реакція випливає з того факту, що ПК-версія NBA 2K24 базується на версіях гри для PlayStation 4 і Xbox One, а не на більш просунутих версіях PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Це рішення призвело до того, що видання для ПК візуально позбавлене значних покращень порівняно з минулорічним випуском. Крім того, у версії для ПК відсутні певні ексклюзивні функції для нових консольних версій.

Наприклад, на офіційному веб-сайті гри представлено такі функції, як ProPLAY, яка плавно включає реальні кадри НБА в ігровий процес NBA 2K24, а також персоналізований режим кар’єри під назвою The W. На жаль, ці функції доступні лише для гравців на PlayStation 5 та Xbox Серія X/S, що змушує гравців ПК почуватися осторонь.

Відгуки в Steam виражають розчарування гравців. Багато хто зазначає, що геймплей і анімація майже не змінилися в порівнянні з попередніми ітераціями. Один гравець зазначає: «Головне меню та текстури парку все ще виглядають дуже дешево, як завжди». Інший огляд підкреслює брак зусиль, докладених до версії для ПК, порівнюючи її з версією для консолі та висловлюючи розчарування через втрачені можливості зробити її рівною з версіями наступного покоління.

Критика також спрямована на включення мікротранзакцій у NBA 2K24, гру, за яку гравці вже заплатили повну вартість. У негативних коментарях на таких платформах, як Reddit, згадується, як у грі використовуються різні тактики мікротранзакцій, що ще більше посилює невдоволення серед гравців.

На даний момент 2K не вирішувала проблеми, пов’язані з версією для ПК, і не надала жодної інформації про потенційні оновлення для покращення гри.

Визначення:

– Мікротранзакції: внутрішньоігрові покупки, які дозволяють гравцям купувати віртуальні товари або функції за реальні гроші.

– PlayStation 4 (PS4): ігрова консоль, розроблена Sony.

– Xbox One: ігрова консоль, розроблена Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): найновіша ігрова консоль Sony, яка прийшла на зміну PS4.

– Xbox Series X/S: найновіші ігрові консолі Microsoft, які прийшли на зміну Xbox One.

Джерела: Steam 250, Eurogamer