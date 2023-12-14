NASA відзначає успішне встановлення лазерного зв’язку між космічною станцією та супутником-ретранслятором

NASA нещодавно досягло важливої ​​віхи в космічному зв’язку, успішно завершивши лазерний зв’язок між Міжнародною космічною станцією (МКС) і супутником Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Це перша двостороння наскрізна лазерна релейна система НАСА.

Інноваційний зв’язок відбувся 5 грудня 2023 року, коли LCRD NASA та новий ILLUMA-T (інтегрований низькоорбітальний користувацький модем і термінал підсилювача LCRD) вперше успішно обмінялися даними. ILLUMA-T, який був встановлений на японському дослідницькому модулі МКС, демонструє, як лазерне реле зв’язку на геосинхронній орбіті може підвищити ефективність і швидкість передачі даних.

Лазерний зв’язок, також відомий як оптичний зв’язок, використовує для передачі сигналів інфрачервоне світло замість традиційних радіохвиль. Використання інфрачервоного випромінювання дозволяє зменшити довжину хвилі, дозволяючи космічним кораблям передавати більше даних під час кожної передачі. Ця революційна технологія має значні перспективи для наукових досліджень, оскільки вона може значно підвищити ефективність передачі даних і сприяти пришвидшенню наукових відкриттів.

За словами доктора Джейсона Мітчелла, директора відділу передових комунікацій і навігаційних технологій SCaN, успішний зв’язок між ILLUMA-T і LCRD є свідченням потенціалу лазерного зв’язку. Він пояснив, що лазерний зв’язок може не тільки сприяти поверненню більшої кількості даних від наукових місій, але також служити важливим двостороннім з’єднанням, щоб підтримувати зв’язок астронавтів із Землею, коли вони вирушають у далекий космос.

Після встановлення ILLUMA-T на МКС інженери провели випробування на орбіті, щоб переконатися в його нормальній роботі. Корисне навантаження зараз зв’язується з LCRD, супутником-ретранслятором, запущеним у 2021 році, який пройшов понад 300 експериментальних конфігурацій для вдосконалення технологій лазерного зв’язку.

Девід Ізраель, архітектор NASA з космічного зв’язку та навігації, підкреслив важливість цього досягнення, заявивши, що успішний космічний зв’язок із використанням лазерної технології відкриває шлях для оперативних демонстрацій та експериментів. Ці експерименти допоможуть оптимізувати впровадження перевірених технологій лазерного зв’язку в майбутні місії, максимізуючи дослідження та наукові зусилля.

Успішний лазерний зв'язок між МКС і LCRD є значним кроком вперед у космічному зв'язку. Це демонструє прагнення NASA використовувати передові технології для підвищення ефективності та результативності місій для подальшого розуміння Всесвіту.