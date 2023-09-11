Представляємо Xbox Mastercard: кредитну картку для ентузіастів ігор

Корпорація Майкрософт збирається випустити новий захоплюючий продукт для ентузіастів ігор – картку Xbox Mastercard. Ця кредитна картка без щорічної комісії, видана Barclays, доступна виключно для тестувальників Xbox у США, дає гравцям унікальну можливість заробити бали, які можна використати в іграх і доповненнях Xbox.

На відміну від Microsoft Rewards, Xbox Mastercard працює як окрема система винагород. Власники карток можуть отримати один бал картки за кожний витрачений 1 долар США, причому 1,500 балів картки прирівнюються до подарункової картки на 15 доларів США, яку можна обміняти в онлайн-магазині Microsoft Xbox. Крім того, власники карток Xbox Mastercard мають шанс заробити п’ять балів за кожний $1, витрачений на відповідні продукти в онлайн-магазині Microsoft Store, а також три бали за кожен $1, витрачений на потокові сервіси, такі як Netflix і Disney Plus, і служби доставки, такі як Grubhub і DoorDash.

Ексклюзивні переваги також доступні для нових учасників картки. Вони можуть заробити бонус у розмірі 5,000 балів (еквівалент 50 доларів США) після здійснення першої покупки на додаток до тримісячної підписки на Xbox Game Pass Ultimate. Це тримісячне членство можна навіть подарувати друзям або родині.

Xbox Mastercard має кілька варіантів дизайну на вибір і може бути персоналізована за допомогою унікального гравця. Починаючи з 21 вересня, інсайдери Xbox у континентальній частині США, на Алясці та на Гаваях можуть почати подавати заявки на отримання цієї захоплюючої кредитної картки.

Варто зазначити, що Microsoft вперше за понад десять років пропонує кредитну картку Xbox. Раніше компанія надавала абонентам Xbox Live безкоштовну картку лояльності Xbox Live Diamond у 2005 році, яка пропонувала знижки в роздрібних продавцях-учасниках. Sony також має подібну кредитну картку, кредитну картку PlayStation, яка дозволяє користувачам накопичувати бали за покупки, пов’язані з іграми.

Xbox Mastercard — це інноваційний спосіб для геймерів отримувати винагороди, віддаючись улюбленому хобі. Завдяки низці переваг та ексклюзивним пропозиціям ця кредитна картка буде дуже затребувана серед ентузіастів ігор у Сполучених Штатах.

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