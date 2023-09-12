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Новий бездротовий контролер Astral Purple Xbox тепер доступний для попереднього замовлення

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Новий бездротовий контролер Astral Purple Xbox тепер доступний для попереднього замовлення

Microsoft випускає новий кольоровий варіант бездротового контролера Xbox під назвою Astral Purple. Контролер має темно-фіолетовий передній корпус, відповідні джойстики та кнопки та білу задню частину. Тригери, бампери та D-pad чорні. Геймери, які шукають новий контролер Xbox і люблять фіолетовий колір, тепер можуть попередньо замовити контролер Astral Purple за ціною 64.99 доларів США / 59.99 фунтів стерлінгів у Microsoft Store. Його запуск очікується 19 вересня.

Протягом останнього року корпорація Майкрософт представляла різноманітні нові колірні рішення для контролерів Xbox. Деякі з попередніх випусків включають контролер Sunkissed Vibes, контролер Stormcloud Vapor і контролер Velocity Green. Однак найбільш унікальним і нетрадиційним контролером, запропонованим Microsoft, був контролер TMNT із запахом піци.

Геймери та шанувальники Xbox оцінять можливість додати фіолетовий відтінок до своїх ігрових установок за допомогою бездротового контролера Xbox Astral Purple. Завдяки своєму естетично привабливому дизайну Microsoft продовжує надавати різноманітні варіанти кольорів відповідно до індивідуальних уподобань. Попереднє замовлення контролера гарантує, що шанувальники будуть одними з перших, хто володітиме новим доповненням до лінійки контролерів Xbox.

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Джерело статті: оригінальна назва статті

Визначення: Xbox – бренд консолі для відеоігор, розроблений корпорацією Microsoft та належить їй

Контролер – пристрій, який використовується для взаємодії з відеоіграми, зазвичай містить кнопки, джойстики та тригери

Microsoft Store – онлайновий ринок цифрового програмного та апаратного забезпечення від Microsoft Corporation

TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, франшиза про антропоморфних черепах як супергероїв

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By Мамфо Брешіа

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