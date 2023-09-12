Microsoft Surface Duo, випущений у вересні 2020 року, досяг кінця свого шляху оновлення програмного забезпечення. На даний момент пристрій більше не отримуватиме оновлення версії Android і виправлення безпеки. Ця новина може розчарувати користувачів, яким при покупці складного пристрою обіцяли три роки підтримки програмного забезпечення.

Коли Surface Duo був запущений, він поставлявся з попередньо встановленою ОС Android 10. Корпорація Майкрософт запевнила користувачів, що вони отримають три роки оновлень безпеки Android і оновлень операційної системи. Однак пристрій отримав лише два оновлення версії Android протягом свого життя. У січні 2022 року його оновили до Android 11, а пізніше в жовтні він отримав оновлення Android 12L. На жаль, Android 12L стане останнім оновленням версії Android для Surface Duo.

Відсутність програмної підтримки для пристрою з ціною в 1,399 доларів, безумовно, не вражає користувачів. Це залишає їх із пристроєм, який може не мати останніх функцій чи покращень безпеки.

З іншого боку, Microsoft Surface Duo 2, випущений у жовтні 2021 року, також отримає лише три роки підтримки програмного забезпечення. Наразі він працює на Android 11 і отримав оновлення Android 12L у жовтні 2022 року. Однак Microsoft ще не підтвердила, чи отримає Surface Duo 2 додаткові оновлення ОС Android до закінчення підтримки в жовтні 2024 року.

Приймаючи рішення про покупку, користувачам важливо враховувати термін служби підтримки програмного забезпечення пристрою. Незважаючи на те, що Surface Duo і Surface Duo 2 пропонують унікальні функції та форм-фактори, обмежені оновлення програмного забезпечення можуть вплинути на їх довгострокову придатність.

Підсумовуючи, лінійка Microsoft Surface Duo більше не отримуватиме оновлення програмного забезпечення, включаючи оновлення версій Android і виправлення безпеки. Це залишає користувачів із пристроями, які не отримають останні функції та вдосконалення. Перш ніж приймати рішення про покупку, користувачі повинні враховувати термін служби програмної підтримки пристрою, особливо для пристроїв вищого цінового діапазону.

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