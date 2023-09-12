Astral Purple: Microsoft анонсує новий бездротовий контролер Xbox

Microsoft представила своє останнє доповнення до лінійки бездротових контролерів Xbox, Astral Purple. Цей новий випуск демонструє темно-фіолетову передню частину в поєднанні з білою задньою частиною, що нагадує дизайн попереднього контролера Velocity Green.

Контролер Astral Purple Xbox має всі функції, які можна очікувати, включаючи текстуровані бампери та тригери для покращеного зчеплення, спеціальну кнопку «Поділитися» для легкого обміну моментами гри та 3.5-мм роз’єм для підключення аудіопристроїв.

Протягом цього року Microsoft представляла різноманітні привабливі дизайни контролерів, щоб задовольнити різні вподобання. Серед цих випусків – «динамічний» Stormcloud Vapour із яскравим фоном і обмежена серія контролера Starfield.

На відміну від випуску Velocity Green, здається, що для Astral Purple немає жодних додаткових продуктів або аксесуарів. Отже, якщо ви сподівалися придбати відповідну толстовку Xbox або док-станцію для швидкого заряджання, можливо, цього разу вам не пощастило.

Бездротовий контролер Astral Purple Xbox за ціною £60/$65 планується випустити 19 вересня. Попередні замовлення на цей новий колірний варіант уже доступні в Microsoft Store.

Загалом, Astral Purple пропонує ще один стильний і універсальний варіант для геймерів, щоб персоналізувати свій ігровий досвід Xbox. Завдяки своїй яскравій колірній схемі та надійним функціям цей контролер обов’язково сподобається фанатам, які бажають оновити або розширити свою колекцію.

Визначення:

– Бездротовий контролер Xbox: портативний пристрій, розроблений для використання з ігровими консолями Xbox, що дозволяє гравцям контролювати свій ігровий процес без проводів.

– Текстуровані бампери та тригери: кнопки на контролері, спеціально розроблені для забезпечення тактильного та покращеного захоплення гравцями.

– Роз’єм 3.5 мм: стандартний аудіороз’єм, який дозволяє користувачам під’єднувати зовнішні аудіопристрої, наприклад навушники чи динаміки, до контролера Xbox.

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